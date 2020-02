Discuţii şocante între medicii epidemiologi de la spitalul Balş. „Consultăm toți pacienții cu același echipament. Dacă unul e pozitiv, le dăm tuturor” - este mesajul pe WhatsApp care a ajuns în posesia jurnaliştilor de la Libertatea. De asemenea, sunt relatate şi discuţii telefonice între medicii infecţionişti, în care aceștia descriu lipsa de organizare și problemele de dotare.

„Apoi consultăm toţi pacienţii cu acelaşi echipament!

Adică dacă unul e pozitiv, le dăm noi tuturor!”

Discuţiile dintre medicii infecţionişti sunt de joi - prima zi de internare a primului pacient român pozitiv la coronavirus.

Medicii se referă la combinezonul de protecție, „costumul de cosmonaut” cum îl descriu.

„Timp de trei ore cât am consultat pacienții nu am schimbat costumul. Așa am și fost antrenați zilele trecute. Să consultăm toți pacienții cu același costum. Dacă unul strănută și mă împroașcă cu secreții riscul să-i contaminez pe restul e foarte mare. Nu cred că aceasta este procedura corectă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.