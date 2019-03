Întâlnire de ULTIMĂ ORĂ: Tudorel Toader și Viorica Dăncilă discută despre Ordonanța 7 care modifică legile justiției (VIDEO)

Întâlnire de ultimă oră între premierul României Viorica Dăncilă şi ministrul Justiţiei Tudorel Toader pe tema ordonanţei 7 care modifică legile justiţiei, informează B1 TV.

Astfel vineri, Toader va pune pe masa şefei Executivului proiectul de modificare a OUG 7 pe care ulterior îl va trimite Consiliului Superior al Magistraturii.

Amintim că din cauza acestui proiect România se confruntă cu un adevărat blocaj în justiţie. Numărul magistraţilor care protestează faţă de Ordonanţă creşte de la o zi la alta.

"Mâine (vineri - n.r.), voi prezenta doamnei prim-ministru proiectul de OUG pe care îl voi trimite la Consiliul Superior al Magistraturii pentru consultare şi pentru a emite avizul consultativ. Apoi problemele de oportunitate a legiferării se discută la nivelul alianţei de guvernare", a anunțat Tudorel Toader, joi seară.

