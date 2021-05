Întârzieri de peste 100 de minute în Gara de Nord din Capitală, după ce un copac, doborât de vânt, a rupt un cablu de înaltă tensiune (VIDEO)

Întârzieri de sute de minute la mai multe trenuri, după ce un copac a fost doborât de vânt și a rupt, în cădere, un cablu de înaltă tensiune al căii ferate pe tronsonul dintre Brazi şi ramificaţia Ploieşti Triaj. 17 trenuri au înregistrat întârzieri care cumulează peste 100 de minute.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță, Oana Brânzan, purtător de cuvânt CFR Călători, a declarat că circulația a fost reluată pe un fir, în jurul orei 17.00.

„Din cauza rafalelor puternice de vânt, care au fost înregistrate în zona Capitalei, traficul feroviar a fost afectat pe relația Brazi şi ramificaţia Ploieşti Triaj. În zona respectivă există și cabluri ale sistemului național de alimentare cu energie electrică, un astfel de cablu a fost rupt de un copac și s-a prăbușit peste liniile de contact ale căii ferate, pe ambele fire de circuație. În zona respectivă au acționat atât echipele Transelectrica, dar și echipele feroviare pentru remedierea deranjamentelor. Trenurile au fost oprite în stațiile adiacente aceste zone afectate de lipsa de alimentare cu energie electrică. 17 trenuri de călători au așteptat redeschiderea traficului. A fost reluat traficul feroviar la ora 17.00 pe un fir de circulație, deci nu sunt trenuri blocate, se circulă. Din această cauză au apărut și întârzieri înregistrate la trenurile de călători, cuprinse între 15 și 130 de minute, la sosire, în Gara de Nord. Este vorba despre trenuri care circulă în direcțiile Brașov-București sau București-Brașov, dar și trenurile de la Buzău spre București sau București-Buzău”, a explicat purtătorul de cuvânt CFR Călători.

