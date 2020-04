În a doua zi de Paște, luni, de la ora 16.00, B1 TV vă propune un documentar despre una dintre cel mai actuale teme din lume: ‘INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ, OPORTUNITATE ȘI PERICOL’.

Documentarul, produs în luna noiembrie 2019, prezintă povestea ”petrolului viitorului”, mai exact datele personale ale utilizatorilor de internet și rivalitatea dintre Statele Unite și China pe planurile tehnologiei și inteligenței artificiale.

‘INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ, OPORTUNITATE ȘI PERICOL'





De asemenea, filmul prezintă și modul în care cele două puteri se folosesc de tehnologie pentru a monitoriza populația și pentru a o influența, în diverse situații.



Un alt aspect este legat de modul în care tehnologia artificială va duce la mari probleme sociale în viitor, dat fiind faptul că aceasta va cauza disponibilizări în masă și înlocuirea oamenilor cu tehnologie care deține inteligență artificială, pe scurt, o nouă revoluție industrială.



Documentarul ce va fi prezentat de B1 TV, luni, 20 aprilie, de la ora 16.00, pune în discuție societatea viitorului, o societate a supravegherii în masă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.