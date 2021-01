Intenția de vaccinare ar putea crește, odată cu introducerea unui pașaport pentru vaccinul anti-COVID. Explicațiile medicului Octavian Jurma (VIDEO)

Medicul Octavian Jurma a comantat pentru B1TV procentul de 50% intenție de vaccinare, în rândul mai tuturor categoriilor de persoane, dar și posibilitatea impunerii unui pașaport pentru COVID-19, la nivelul anumitor state.

„Arată bine la acest stadiu, dar cred că este deja efectul celor care s-au vaccinat și care au început să arate acest lucru. Deși se susține că nu vor fi discriminate persoanele, așa cum se vede, vor fi privilegiate cu aceste pașapoarte și încept încet intenția de vaccinare va crește, sunt convins de asta.

Mai mult decât atât, nu avem suficient vaccin dacă s-ar dori vaccinarea tuturor persoanelor imediat, așa că este cumva o eșalonarea naturală. Este important să comunicăm și să îi vaccinăm pe cei 30% care vor să se vaccineze, aceștia vor deveni exemple pentru ceilalți și probabil că vor fi mai eficienți în comunicare, pentru că mereu poate să exite o teorie a conspirației în spatele fiecăruia dintre noi”, a precizat el, pentru B1 TV.

Referitor la refuzul vaccinului anit-COVID, în rândul personalului medical, medicul Jurma a atras atenția asupra faptului că personalul medical este, în general, protejat în unitățile sanitare, iar ifectarea cu SARS-CoV-2 se produce atunci când aceștia sunt în timpul liber.

Mai mult decât atât, medicul Jurma explică și faptul că personalul medical ar trebui să fie conștient de șansa pe care o au de a se imuniza cu o tehnică nouă, iar pe lângă acest lucru, de efectele pozitive pe care un pașaport COVID-19, precum o eventuală lipsă a măsurii carantinării, aplicată persoanelor vaccinate.

„Toți ne infectăm când lăsăm garda jos, iar mai devreme sau mai târziu toți lăsăm garda jos, iar virusul, pe măsură ce crește prezența sa comunitară, crește și probabilitatea de infectare.

Medicul, cu atât mai mult cu cât lucrează în spital și văd pacineți care revin în spital după 6 luni de la prima infectare, trebuie să înțeleagă că acest virus produs o imunitate pe termen scurt, de 3-6 luni. Să nu uităm că în pandemie discutăm de o problemă socială. Tu ca persoană, în pandemie trebuie să demonstrezi că nu ești un pericol, fie că mergi la un restaurant, sau în oraș. Dar momentan, ca să ieși din țară, foarte multe țări pun acest pașaport și nu mai trebuie să stai în carantină sau să prezinți teste. Este un mare avantaj să ai acest certificat, mai ales acum când lumea este încă reticentă, iar tu poți să te vaccinezi cu această nouă generație de vaccinuri, care trebuie să precizăm este cea mai eficientă și cea mai sigură. Avem un mare avantaj că ni se oferă pobilitatea, ca medici, ca persoane din cea de-a doua etapă de vaccinare să profite de a se vaccina”, a explicat medicul, pentru B1 TV.Bătrânul a sunat la uşa ei, i-a dat o scrisoare şi apoi a dispărut. Când a deschis-o, s-a PRĂBUȘIT. Ce scria acolo

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.