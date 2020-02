Interceptările făcute de SRI în baza mandatelor de siguranță națională nu vor mai putea fi folosite în dosare penale, potrivit deciziei luate de CCR miercuri, a explicat Augustin Zegrean, fost președinte al Curții, precizând totodată că „nu trebuie să se sperie nimeni” de acest lucru, pentru că „procuratura are suficient de multe mijloace tehnice”.

„CCR pune de acord textul 139, alin. 3 cu deciziile mai vechi. Nu este nimic spectaculos în decizia de astăzi. Era normal să se întâmple acest lucru. Trebuie să aveți în vedere faptul că, la Curte, nu se pot pronunța decât cu privire la textele cu care au fost sesizate”, a afirmat Augustin Zegrean, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Întrebat dacă, astfel, infracțiunile terțe descoperite de SRI în baza mandatelor de siguranță națională vor fi trecute cu vederea, fostul președinte al CCR a răspuns: „Nu, nu se trece cu vederea. Textul despre care e vorba în decizia de astăzi este foarte neclar, pentru că spune că supravegherea tehnică, înregistrările făcute de părți sau de alte persoane, nu se referă neapărat la securitate, ci la alte persoane. E normal ca acestea să nu poată fi folosite. Sigur că dacă se descoperă o crimă, le vor preda procurorului și știe procurorul ce să facă cu acele înregistrări ca să dovedească ce are de dovedit”.

Totuși, el a recunoscut că acele înregistrări nu vor avea caracter de probă în dosar: „Acelea nu le poate folosi, și nu trebuie să vă înspăimântați de acest lucru. Vă dau un exemplu. În legislația americană, probele obținute ilegal sunt nule, indiferent ce ai făcut și indiferent că scapă 100. Decât să pedepsești un nevinovat, mai bine să scape 10 vinovați”.

Augustin Zegrean susține că interceptările pe cazuri de drept comun desfășurate în baza unor mandate de siguranță națională reprezintă o pratică „des” întâlnită la SRI.

„Ei cer, de regulă, mandat pe siguranță națională și urmăresc ce vor. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Trebuie odată înțeles că SRI nu este organ de urmărire penală. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu a fost.

Procuratura are suficient de multe mijloace tehnice pentru a face ei acest lucru. Oricum procurorul supraveghează toată urmărirea penală. Teoretic, el face și aceste interceptări, el stabilește cine le face, cum le face. Pentru că el răspunde de toată urmărirea penală. Nu trebuie să se sperie nimeni că SRI nu mai poate face interceptări pentru procesele penale”, a afirmat Zegrean.

Întrebat dacă, în urma acestei decizii, procurorilor le va fi mai greu să-și desfășoare anchetele, el a spus: „Nu, așa s-a crezut și în 2016. Ne-au făcut în toate felurile prin presă, că n-o să mai prindă nimeni hoții și corupții niciodată. Ei, nu s-a întâmplat nimic, au fost prinși în continuare ca și până atunci. Pentru că polițiștii știu să facă și înregistrările acestea, și toate supravegherile pe care le au de făcut. Au dotările necesare”.

