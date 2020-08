Curtea de Apel Braşov a interzis vănătoarea a 36 specii de păsări sălbatice din cele 40 care puteau fi vânate în România. Suspendarea se aplică din data de 20 august 2020 și este valabilă în sezonul 2020-2021. Așadar, niciun vânător nu mai are dreptul să împuște, să recolteze, să transporte, să utilizeze sau să valorifice vreo pasăre din cele protejate, în caz contrar constituindu-se infracțiunea de braconaj.

Hotărârea pronunțată vine nu este definitivă, dar este executorie și poate fi atacată cu recurs în instanță, în termen de 5 zile.

Decizia a fost luată după o acțiune în instanţă de Asociaţia Alianţa pentru Combaterea Abuzurilor, care ataca Ordinul Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor privind aprobarea cotelor de recolta pentru unele specii de fauna de interes cinegetic.

Motivul ar fi faptul că nu există o metodologie clară a stabilirii acestor cote de vânătoare, iar Societatea Ornitologică Română a atras atenția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor că nu este legală procedura prin care stabilește cotele de vânătoare, potrivit biologului SOR, Dorin Damoc.

Lista celor 36 de specii de păsări asupra cărora vântătoarea va fi interzisă în sezonul 2020-2021

Porumbel gulerat

Porumbel de scorbură

Turturica

Guguștiuc

Ierunca

Prepelița

Ciocârlie de câmp

Graur

Sturzul de vâsc

Sturzul cântator

Sturzul viilor

Sturzul de iarnă

Stancuța

Gâsca de vară

Gârlița mare

Rața mare

Rața mica

Rața fluierătoare

Rața cu cap castaniu

Rața moțată

Rața pestriță

Rața sunătoare

Rața lingurar

Rața sulițar

Rața cârâitoare

Rața cu cap negru

Lișița

Găinușa de baltă

Sitar de padure

Becaţina comuna

Becaţina mică

Cioara grivă

Cioara grivă sudica,

Cioara de semanatură

Coțofana

Gaița

Principalele efecte produse de Hotărârea dată de Curtea de Apel Braşov

Efectele imediate produse de suspendarea vânătorii sunt: stoparea imediată a vânătorii la speciile de păsări sălbatice la care sezonul de vânătoare a început: gaiță, cioară grivă (1 iunie), stăncuță (10 iulie); turturică, guguștiuc, prepeliță, gâscă de vară, rață fluierătoare, rață cu cap castaniu, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar, rață cu cap negru, cioară de semănătură (15 august), interzicerea vânării speciilor la care sezonul de vânătoare urmează să debuteze în data de 1 septembrie: porumbel gulerat, porumbel de scorbură, sturz de vâsc, sturz cântător, sturzul viilor, rață mare, rață mică, rață cârâitoare, lișiță, găinușă de baltă, sitar de pădure, becațină comună, becațină mică, interzicerea vânării speciilor la care sezonul de vânătoare urmează să debuteze în data de 15 septembrie: ciocârlie de câmp, ieruncă, rață moțată, interzicerea vânării speciilor la care sezonul de vânătoare urmează să debuteze în data 15 octombrie: gârliță mare.

"Deciziile Curtii de Apel Brasov reprezinta o premiera salutara pentru Romania, in conditiile in care judecatorii acestei instante au reusit sa creeze jurisprudenta la nivel national in domeniul protectiei mediului si biodiversitatii a carei componenta deosebit de importanta o reprezinta speciile de pasari salbatice", se arată în comunicatul SOR.

Societatea Ornitologica Romana (SOR) este cea mai importanta organizatie independenta de conservare a pasarilor din Romania. Aceasta acționează 30 de ani pentru aproteja pasarile salbatice si habitatele lor .