Interes ridicat pentru alegerile prezidențiale și în penitenciare: 90% dintre deținuți doresc să voteze duminică (VIDEO)

Aproape 90% dintre deţinuţii din România au cerut în scris să voteze la alegerile de duminică! În penitenciarele din România sunt putin peste 20 de mii de persoane condamnate, dintre care aproape 18 mii au drept de vot. Până la această oră, 15 mii de deţinuţi au solicitat să li se aducă urne pentru a-şi exprima dreptul la vot. Pentru prima dată, fostul lider PSD Liviu Dragnea nu are drept de vot ca urmare a condamnării definitive, relatează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.