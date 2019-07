Interesul poartă fesul! Activistul antifumat DRAGOȘ BUCURENCI, promotor al produselor din tutun: Nu m-am vândut! Înainte câștigam 1.750 euro / zi

Anunțul că Dragoș Bucurenci se alătură echipei de management a Philip Morris România (PMI) ca Director de Comunicare, a stârnit controverse în spațiul online.

Bucurenci, cunoscut ca un activist civic și un contestatar al fumătorilor, trece în cealaltă tabără.

Amintim în acest context ce scria ONG-istul în urmă cu mai mult timp: “La asta mă şi gândeam ieri seară, trăgând puternic aer în piept înainte de a intra pe uşa unui restaurant “rezervat fumătorilor”. Progresistul din mine s-a întrebat dacă n-ar fi fost mai potrivit ca pe uşă să stea scris, într-un chenar mare, negru, “AICI SE MOARE ÎNCET, DAR SIGUR”, pentru a stârni pe deplin compasiunea nefumătorilor.”

Se pare că anii și datoriile mai înmmoaie ura împotriva țigărilor pentru că Bucurenci s-a angajat să gestioneze comunicarea companiei de țigări cu consumatorii şi cu presa.

Acesta spune că a luat această decizie pentru că pariază pe “ un viitor fără fum, în care țigările vor fi înlocuite cu produse mai puțin nocive pentru fumătorii adulți”, făcând referire la produsele IQOS.

Mai mult, Bucureci spune că pentru această provocare a renunțat la joburi care îi aduceau 1.750 euro / zi.

“Aș vrea să fac o precizare în atenția celor care se tem că m-am „vândut” prietenilor de la Philip Morris pe bani grei. Tariful meu de trainer era de 1.750 euro / zi. Numai în luna iunie am avut 15 zile de training. Faceți voi socoteala. Dacă cineva își imaginează că o multinațională, oricât de bogată, poate să ofere genul ăsta de salariu unui director de comunicare, vă rog să-mi spuneți și mie ce fumați (cu siguranță nu e ceva pus pe piață de Philip Morris)”, scrie Bucurenci pe Facebook.

În această controversă intervine și Dan Pavel. El se arată consternat de “scuza” cu care Bucurenci se apără în fața contestatarilor.

“1750 de coco pe zi??? Apuca-m-ați de leadership cu prostiile voastre! Îmi dau demisia!”, scrie Pavel pe Facebook.

"Misterul care mă sâcâie pe mine, ca un deget foarte aspru pe un clitoris extrem de iritat, nu este cum s-a putut ca luptătorul anti-corporații otrăvitoare să se angajeze la o corporație producătoare de "otravă". Enigma, dragul meu Watson, este cine îl plătea pe el cu 1750 de euro pe ziua de consultanță înainte de angajare? Cine dracu' aruncă cu banii pe mindfulness și pe discursuri supte din deget la care se înghesuie angajații ca să aibă un pretext pentru faptul că nu și-au terminat proiectele: ”N-a fost timp, șefu'! Am participat la cursul ăla de mi-a crescut productivitatea cu 30% și n-am mai avut când să termin hârtiile! Dar a meritat toți banii! Acum știu cum să fiu un corporatist mai încrezător și cum să îmi deschid ceacrele profesionale ca să-mi pot auto-actualiza propriul destin managerial. Leadership iluminat! MIndfulness, șefu'! Cum nu știi... ? E ultima tehnologie în materie de psihologie și comunicare! Adică te învață cum să te gândești la gândurile tale și să ți le schimbi cu alte gânduri care te fac să te gândești mai puțin, ca să nu te stresezi. Foarte bune ședințele, cum să nu fie bune!?! Cât zici că te costă meditațiile astea? CÂÂÂT??? Păi nu mai bine ne măreai nouă salariul cu câte o sută de euro la fiecare? Ne creșteai productivitatea și nu mai stăteam atât la vrăjeala asta! Ajungeam și eu la serbarea lu' ăla micu', prima dată în viața lui. La ce program mi-ai făcut, îmi zice că mă-sa l-a învățat să nu deschidă la străini. Mă ține la ușă. E clasa a patra și zice ”tati” când îl vede pe Prelipceanu la televizor... . 1750 de coco pe zi??? Apuca-m-ați de leadership cu prostiile voastre! Îmi dau demisia! Acu' trei luni, când am cerut mărire, ai zis că nu se poate că nu permite bugetul departamentului!!! Și l-ai chemat pe ăsta aicea să ne îmbârlige cu provocările lui??? Singura provocare pe care o am eu acum este să nu-ți crăp un dos de tastatură peste mindfullness!!! Căca-m-aș în firma ta!”. Probabil că așa a plecat fostul director de comunicare și de aceea a fost nevoie de unul nou care și-a început serviciul cu o provocare nouă - Cum să comunici ca un ipocrit, când puteai să spui orice altceva: "Am nevoie de bani...", "mi-a dat la operație...", "suntem șapte frați acasă... ", "comandantul de grup operativ m-a tras pe linie moartă la firma asta până mă reactivează...", "CSF?-NCSF!...", orice.", scrie Dan Pavel.

