Răzbunare în lumea interlopă: Un bărbat a fost împuşcat în plină stradă, la Craiova (VIDEO)

Teroare în ajun de Crăciun la Craiova! Un bărbat a fost împușcat în plină stradă de un atacator cu fața acoperită. Din primele date se pare că este vorba despre o răzbunare în stial mafiot.

Incidentul a avut loc în această după-amiază, în cartierul Rovine. Un bărbat a sunat la 112 și a anunțat ca un prieten de-al lui a fost împușcat de un necunoscut sub privirile lui. La faţa locului a fost trimis un echipaj de salvare care i-a acordat îngrijiri medicale bărbatului rănit în braţ, dar pentru că cele trei plăgi erau uperficiale și pentru că victima a refuzat să fie dusă la spital, medicii s-au retras.

Persoana atacată este Pavel Ionuț Surdu, cunoscut în lumea interlopă pentru numeroasele incidente care l-au adus în fata legii. Cel mai răsunător eveniment a fost cel în care a tras mai multe focuri de armă asupra lui Andrei Lazăr, fiul judecătoarei Liliana Lazăr, și a unui prieten de-al său în Centrul Vechi al orașului, conform ziaruldecraiova.ro.

"În cursul acestei zile, polițiștii doljeni au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi tras mai multe focuri de armă asupra a doi bărbați, care se aflau într-o parcare din Craiova. În urma incidentului, unul dintre bărbați, in vârstă de 36 de ani, din Craiova, a fost rănit în zona brațului, acesta refuzând însă să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În cauza, polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării persoanelor implicate, fiind deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și uzul de armă fara drept.", a declarat Cosmin Grădinaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

