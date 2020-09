Interlopul Anaser Duduianu, săltat de mascați în Anglia: Acesta fugise din țară după moartea lui Emi Pian (VIDEO)

Unul dintre cei mai de temut membri ai clanului Duduianu a fost reţinut în Marea Britanie. Anaser Duduianu a fost prins după o încăierare violentă în stradă, cu alți interlopi români.

A naser D uduianu fugise în A nglia după moartea lui E mi P ian

Anaser Duduianu, unul din membrii clanului Duduianu, a fost prins în Anglia. Acesta fugise din țară după moartea lui Emi Pian. Anaser și alți frați de-au lui erau cercetați de oamenii legii în dosarul deschis după ce Florin Salam și alți maneliști cunoscuți au reclamat că sunt șantajați de Duduieni, care le iau banii de la cântări.

Manelistul Florin Salam a făcut declarații incendiare în fața polițiștilor, în dosarul deschis după ce acesta a reclamat că membrii clanului Duduianu îl terorizează și îi iau banii de la cântări. Salam le-a spus oamenilor legii că încă din 2015 Anaser Duduianu și Aramis Duduianu au încept să decidă la ce concerte participă, dar și ce onorarii să practice.

Pe parcursul anilor de șantaj, interlopii i-au luat lui Salam 150.000 de euro după cântări. Salam le-a mai spus oamenilor legii și că a fost obligat să îi cumpere lui Denom Duduianu materiale de construcții pentru casa pe care acesta și-o construia, potrivit România TV.

