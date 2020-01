Interlopul BEBINO, adus cu targa la proces: Șeful Clanului Sportivilor vrea să-i înduplece pe judecători (VIDEO)

Marius Alecu, zis Bebino, a fost adus marți dimineață, pe targă, cu ambulanţa, la Curtea de Apel Bucureşti. Bebino cere să fie liber.

După măcelul de la începutul anului în care a fost implicat, acesta a suferit mai multe răni grave.

Bebino este închis la spitalul penitenciar Jilava, de unde a fost adus astăzi în faţa instanţei. Familia spune că nu ar fi trebuit adus deoarece starea de sănătate nu îi permite.

