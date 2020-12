Interpol avertizează că vaccinurile împotriva COVID-19 ar putea deveni ținta rețelelor de crimă organizată

Agenția globală de coordonare polițienească Interpol a avertizat, miercuri, că rețelele de crimă organizată ar putea lua în vizor vaccinurile COVID-19 și ar putea încerca să vândă seruri false, transmite Reuters.

Interpol, care are sediul în Franța, a anunțat că a emis o alertă globală pentru forțele de aplicare a legii din cele 194 de state membre, avertizându-le să se pregătească pentru posibilitatea ca rețelele criminale să vizeze vaccinurile împotriva COVID-19, atât la nivel fizic, cât și online.

„Pe măsură ce guvernele se pregătesc să lanseze vaccinuri, organizațiile criminale plănuiesc să se infiltreze sau să perturbe lanțurile de aprovizionare. Rețelele criminale vor viza, de asemenea, membrii neașteptați ai publicului prin website-uri false și remedii false, care ar putea reprezenta un risc semnificativ pentru sănătatea lor, chiar pentru viața lor”, a afirmat Juergen Stock, secretarul general al Interpol.

Moment de cotitură în lupta cu pandemia. Vaccinul anti-COVID de la Pfizer și BioNTech a fost autorizat în Marea Britanie

Regatul Unit a devenit prima țară din lume care autorizează vaccinul anti-coronavirus de la Pfizer și BioNTech pentru utilizare pe scară largă, transmite BBC. MHRA, autoritatea britanică de reglementare în sector, susține că injecția, care oferă o protecție de 95% împotriva bolii COVID-19, este sigură pentru a fi distribuită, iar procesul de imunizare ar putea începe în termen de câteva zile în rândul categoriilor de persoane prioritare la vaccinare.

„Prima veste extraordinară pe care o primim în această pandemie. Dacă până acum am avut vești bune, care veneau în special de la firme farmaceutice care produceau vaccinuri, în acest moment avem o veste de la o agenție de reglementare (...) agenția de reglementare a medicamentului din Marea Britanie, care este recunoscută în ceea ce privește profesionalismul, respectiv capacitatea acestora de a evalua cât se poate de corect anumite date. Din punctul meu de vedere, reprezintă o veste extraordinară, reprezintă – dacă vreți – acea speranță pe care am avut-o inițial, atunci când am aflat primele date (...) de la firmele farmaceutice. În acest moment, această speranță devine o certitudine și sunt convins în acest moment că atât Agenția Europeană a Medicamentului, cât și Agenția americană a medicamentului vor aproba în final acest vaccin”, a subliniat Gindrovel Dumitra, coordonator Grupul de lucru Vaccinologie, miercuri, în direct pe B1 TV.