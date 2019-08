Intervenție ca în filme în Constanța: Un tânăr MASCAT și înarmat cu două cuțite a atacat mai multe persoane. Polițiștii l-au împușcat (VIDEO)

Scene dramatice, vineri dimineață, pe străzile din Năvodari. Un tânăr de 25 de ani din Iași, mascat și înarmat cu două cuțite, a atacat mai multe persoane, printre care și un polițist care a vrut să-l prindă.

Agresorul a încercat să fugă, dar a fost împușcat de polițiști.

BOMBĂ MONDENĂ! BORCEA A LUAT DECIZIA RADICALĂ DE DUPĂ GRATII! RĂMAS BUN, VALENTINA PELINEL

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.