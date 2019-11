EXCLUSIV // Animals International a trimis o echipă de observare în portul Midia pentru a supraveghea operațiunea de salvare a celor 14.600 de oi care se aflau la bordul navei Queen Hind. Din păcate operațiunea de salvare s-a oprit pe timpul nopții și nu a fost reluată decât foarte târziu în cursul zilei de miercuri. Reprezentantul Animals Internațional România a relatat pentru B1.ro care au fost principalele încălcări de norme și legislație în acest caz dar și câte animale puteau fi salvate dacă operațiunea continua.

”Am avut o echipă de investigatori de aseară de la apus până astăzi dimineață și vă pot spune cu certitudine că pe timpul nopții nu s-a făcut nimic altceva decât să se intindă o plasă în jurul navei ca să nu se răspândească eventualele scurgeri de petrol din navă, iar dimineață până spre ora 10 când investigatorii s-au mutat la o altă locație nu a fost absolut nici o altă activitate. Dovadă stă și comunicatul de presă cu care a ieșit ANSVSA acum câteva ore care confirmă același număr de animale salvate ca și ieri la apus, adică tot 33 de animale salvate și nimic în plus. Din imaginile pe care le-am obțiunut din dronă am văzut doar cadavre. Nu am ami văzut animale care să mai miște, însă imaginile din dronă arată doar ce plutea pe apă și nu ce era în interiorul navei” a declarat Gabriel Paun.

Acesta a punctat faptul că nici oile care au fost salvate nu au fost tratate corespunzător.

”Deși cei de la Autoritatea Veterinară insistă că a fost permanent acolo un reprezentant al lor noi nu ne putem da seama cum acei inspectori veterinari au cunoscut legislația de bunăstare a animalelor. În primul rând ei trebuiau să vegheze ca un astfel de incident să nu se întâmple din capul locului. Este clar că a fost fie o supraîncărcare și cel puțin dublată cu o proastă distribuție a greutății în interiorul navei. Doi la mână, în momentul în care au început să vină să salveze câteva animale, nu doar că nu au existat proceduri pentru astfel de situații, dar nici măcar veterinarii aceia care se presupune că erau acolo nu au îndrumat salvatorii cum să manipuleze animalele. Este complet interzis și de legislația europeană și de cea românească și de normele Organizației Sănătății Mondiale pentru Animale să tragi animalele în halul acela de coarne și să le târăști. Este complet interzis, aici trebuie aplicate niște sancțiuni. Felicitări salvatorilor dar nu așa se manipulează animalele. Există metode mult mai blânde pentru a le oferi confort mai ales după ce au trecut prin ce au trecut” a mai spus reprezentantul Animals International.

O adevărată dovadă de cruzime ar ieși la iveală dacă se va dovedi că operațiunea a fost oprită din cauza asiguratorului care a refuzat să plătească o amplă operațiune de salvare.

”Nu știu de ce s-au oprit din operațiunea de salvare pentru că nu era furtună pe mare, nu era nici o zi foarte rece, nu era nici un vânt îngrozitor de puternic. Îmi este teamă că s-ar putea să fie o chestiune legată de asigurări pentru că în momentul în care intervii cu operațiuni foarte costisitoare cineva trebui să plătească nota de plată. Ori dacă asiguratorul, nu știm cine este, consideră că operațiunea de salvare este mai scumpă decât viața animalelor atunci decizia s-ar putea să fie una de ordin financiar și nu de bunăstarea animalelor și de salvare de vieți de animale” a conchis Gabriel Păun.

Deocamdată mai multe voci din spațiul public și ONG-uri au tras un puteric semnal de alarmă în legătură cu modul în care sunt exportate animalele vii din România. Ministrul Mediului și cel al Agriculturii au demarat o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat.