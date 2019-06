Intervenție INEDITĂ a pompierilor din Buzău! Ce au găsit salvatorii în subsolul unui bloc este de NEIMAGINAT (VIDEO)

Pompierii buzăieni au avut o intervenție inedită.

Salvatorii au scos un pui de pisică blocat în subsolul unui bloc.

Micuța felină mieuna de zor din adânc, iar locatarilor li s-a făcut milă de ia și au cerut ajutorul autorităților pentru a o putea aduce la lumină.

