Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) desfășoară o campanie de informare a mediului de business, pivind oportunitățile de extindere a afacerilor ca urmare a intrării în vigoare a Acordului de Partenetriat Economic UE-Japonia.

În acest context, Excelența Sa, dl. Hitoshi Nada, Ambasadorul Japoniei în România, a acordat un interviu în exclusivitate pe tema semnificației acestui parteneriat și a implicațiilor directe asupra economiei românești în ansamblu.

Interviu cu Ambasadorul Japoniei în România pe tema Acordului de Partenetriat Economic UE-Japonia

Tema acestui interviu a fost “Acordul de parteneriat economic (APE) UE-Japonia”, iar in cadrul lui s-a discutat despre efectul pe care-l va avea la nivel international si european, efectul asupra relatiilor dintre Japonia si Romania si despre perspectiva dezvoltarii relatiilor de cooperare dintre Japonia si UE. De asemenea, E.S. a anuntat faptul ca imediat dupa intrarea in vigoare a Acordului, taxele vamale pentru sake, bautura japoneza care are cam acelasi continut de alcool cu vinul romanesc, au fost eliminate.

Pentru mai multe informații puteți accesa platforma electronică de informare și dialog pusă la dispoziția mediului de afaceri de CCIR:

https://ccir.ro/ccir-informeaza-si-invita-la-dialog-oamenii-de-afaceri-pe-tema-implementarii-acordului-de-parteneriat-economic-ue-japonia/