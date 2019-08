EXCLUSIV ONLINE // De Sfânta Marie Mare, ocrotitoarea marinarilor, este sărbătorită cu fast şi Ziua Marinei Române. Ca în fiecare an, mii de turiști participă, la Constanța, la festivități de amploare. Puțini știu însă ce se ascunde în spatele acestor parade și care este, de fapt, viața pe mare a tinerilor cadeți.

Mircea Târhoacă, comandant al navei-şcoală Mircea, a povestit pentru B1.ro cum cum este viața tinerilor marinari departe de casă.

De Ziua Marinei militare școala plutitoare a fost decorată de președintele Românei, Klaus Iohannis, onoare care încununează finalul unui marș de 3 luni prin lume. Comandantul navei spune că este dificil pentru tineri să se obișnuiască departe de casă, dar că această meserie presupune sacrificii și multă muncă. Târhoacă și-a amintit cele mai grele momente prin care a trecut, dar și despre cele mai frumoase amintiri din viața sa profesională.

foto: rfi.ro/ Vasile Damian

"Au fost zile și nopți în care nava a avut parte de o vreme mai grea, de furtuni, în care nu te puteai odihni cum trebuie, în care nava se balansa de la stânga la dreapta, în care nu puteai să stai la masă să mănânci o farfurie de ciorbă, pentru că nava se mișca în toate părțile, dar lucrurile astea se uită și rămân amintirile frumoase și bucuria pe care o simțim de fiecare dată când ne întânim în porturile străine. De obicei de Ziua Marinei eram pe navă, azi eram pe faleză și primeam această distincție de la președintele României, a fost o provocare pentru mine. Totul la capătul unei munci de 80 de ani. Eu sunt comandant de un an de zile și sunt la navă de vreo 10-11 ani. Cu emoție și cu bucurie i-am făcut mândri pe românii cu care ne-am întâlnit, că România are o navă de asemenea anvergură", spune Mircea Târhoacă.

foto: rfi.ro/Vasile Damian

Cadeții s-au întors de curând dintr-un marș în care au participat la festivaluri și au fost adevărați ambasadori ai Marinei Române. Aceștia au avut ocazia să viziteze alte academii militare, dar și cele mai importante orașe europene.

"Am plecat pe 5 mai 2019, ne-am întors în Portul Constanța pe 7 august. Am mers 94 de zile pe mare, am participat la 2 festivaluri nautice, Armada din Rouen, în Franța, și cel de lângă Haga, în Olanda. Nava a fost dechisă la vizită. Am avut în cele 94 de zile peste 12.000 de persoane la bord care au apreciat foarte mult pregătirea, aspectul navei și calitatea oamenilor de la bord. Dacă la începutul marșului acum trei luni de zile erau speriați, că nu știau cu ce se mănâncă această meserie, acum, după 3 luni de zile știu mult mai bine ce îi așteaptă, știu ce își doresc de la viață cu adevărat. Familiile lor au avut timp să se obișnuiască cu așa ceva și au trecut de la acea perioadă de copilărie la maturitate. Mi-au povestit că cea mai mare provocare pentru ei a fost plecatul acesta de acasă o perioadă atât de lungă. Ei nu au mai fost plecați, chiar dacă sunt la Academie de un an sau de 2 ani. La final s-au obișnuit, s-au obișnuit și familiile că au niște copii care pleacă pe mare. Faptul că au participat la un astfel de marș, în care au mers trei luni de zile, i-a făcut bucuroși, au avut posibilitatea să vadă mai multe porturi, mai multe țări, capitale foarte mari și frumoase, Londra, Paris, Lisabona. Au fost foarte bucuroși. Am avut 14 cadeți străini la bord, din vreo 7 națiuni, nu numai europeni, chiar și din China. Cu siguranță or să rămână cu niște amintiri foarte frumoase. Comparativ cu alte generații, cea de acum este mult mai conectată la tehnologie, se poate vorbi foarte ușor pe internet, dar au înțeles ce înseamnă sacrificiul, ce înseamnă să fii la bordul unei nave, să fii militar până la urmă. " povestește comandantul navei.

foto: rfi.ro/Vasile Damian

Distracția și vizitatul nu sunt totuși principalele activități ale cadeților, o zi de muncă pe navă ar speria pe mulți.

"Programul lor este destul de centrat. Începe destul de devreme, pe la 06 - 06.30, cu o înviorare și o curățenie a zonei în care ei locuiesc, urmează ridicarea pavilionului care este un ceremonial care are loc la navele militare, după care incep cursuri, studii, încep să tragă la rame, noduri, cursuri de prim ajutor, activități de abandonul navei, exerciții de vitalitate, de luptă cu apa, cu focul, și alte activități care să îi ajute în viitoarea carieră. Zilele de sâmbătă și duminică sunt puțin mai relaxante, seara mai punem și câte un film, mai fac și ei câte un moment vesel, un moment artistic. Vizitează orașe, le organizăm excursii, le organizăm vizite la instituții militare, la academii. La Hamburg au fost la Muzeul Maritim, care este cel mai mare. Au socializat cu cadeți de la alte academii, au venit cadeți de la nava portgheză cu care ne-am întâlnit în Lisabona. În Franța am oprit unde este Ecole Navale și au vizitat academia, au avut activități sportive, întreceri, au ieșit în oraș împreună. Trebuie să fie foarte serioși, să fie capabili să învețe în orice moment, să își lase confortul propriu pentru binele celorlalți. Noi avem o zicală "o mână pentru tine, o mână pentru navă", ne spune Mircea Târhoacă.

Chiar și atunci când sunt probleme în anumite zone, tinerii cadeți nu se feresc să navigheze acolo. Cea mai recentă experiență a fost după anexarea Crimeei de către ruși.

"Noi ne comportăm ca un adevărat ambasador Ambasadorul este o persoană foarte diplomată, nu intrăm în conflicte de genul acesta. Noi, în 2014 am fost în 2 porturi după ce a fost anexată Crimeea și nu am simțit tensiunea asta, noi am fost acolo la 2 luni și ceva, 3 luni de zile de când s-a întâmplat acest conflict. Nava a fost întotdeauna primită indiferent prin ce zonă a trecut sau unde a trecut, la fel de bine peste tot. Am avut de exemplu cadeți uncraineni în marșul acesta la bord. Unul dintre cadeții uncrainieni avea părinții în Creimeea. Conflictele sunt în altă parte. O navă școală e o navă școală, noi nu avem armament la bord, nu purtăm un conflict, ci doar instruim și îi instruim bine", spune comandantul.

foto: rfi.ro/Vasile Damian

Chiar dacă se vorbește mult despre dotarea slabă a flotei românești, pentru această navă s-au făcut eforturi și beneficiază de echipament nou de la finele anului trecut.

"Pot spune că nava școală Mircea are o stare de excepție. Anul trecut, în decembrie, s-a finalizat un proces de modernizare, iar echipamentele au fost apreciate și de studenții străini. Marina română face eforturi și încet, încet performează pe direcția asta la echipamente. Chiar dacă nava are 80 de ani, echipamentele de la bord sunt de ultimă generație și tot timpul s-au adus modernizări în fiecare an. În toate porturile în care am oprit și am avut cadeți în decursul anilor din țările respective, au venit la bord și au fost mândri că au avut o astfel de pregătire. În Istanbul ne-au vizitat niște cadeți care au fost acum 4-5 ani de zile, acum erau ofițeri, terminaseră, au fost bucuroși, și-au adus familiile, și-au adus prietenii, nava a fost dechisă publicului. " a explicat comndantul navei.

Ziua Marinei s-a dovedit a fi încheierea perfectă pentru aventura pe mare pe care cadeții au trăit-o în ultimele luni, dar și pentru nava care a împlinit 80 de ani de curând.

"Azi este o zi frumoasă pentru noi, dar o zi grea pentru noi. O sărbătorim prin muncă. Astăzi se încununează efortul de aproape trei luni a cadeților care se găsesc la bordul navei Mircea. Este ultima zi. De mâine urmează să plece și ei în vacanță. Acum că s-a terminat și totul a decurs foarte bine suntem foarte bucuroși că ceea ce noi ne-am propus a ieșit foarte bine. Pentru ei urmează o perioadă în care pot să se relaxeze, să ajungă la familii", ne-a mai povestit Mircea Târhoacă.

Cadeții vor pleca în vacanță, iar nava va pregăti următorul marș pentru o altă serie de cadeți români și străini.