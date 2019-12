Cu ocazia celebrării unui an de la lansarea Sezonului România-Franţa, Ambasada Franţei şi Institutul Francez din România a organizat un concert de excepţie pentru a celebra prietenia franco-română. Publicul din România a avut șansa de a asista luni seara la dialogul muzical dintre Ambasadoarea Franței, doamna Michèle Ramis și Maestrul român Dan Grigore.

Marele pianist Dan Grigore a vorbit în exclusivitate pentru B1.RO, despre semnificația acestui moment deosebit, în care diplomația s-a împletit cu actul artistic, precizând că evenimentul a reprezentat un semn de respect față de cultură.

"Pentru mine este un eveniment cu totul insolit, cu totul neobişnuit, atipic pentru că nu mai ştiu în cariera mea să fi existat un concert în care să înfrăţească diplomaţia şi muzica în aşa un mod cu totul neobişnuit şi în acelaşi timp foarte excitant pentru public. Trebuie să recunoaştem că publicul a fost foarte încântat de ideea aceasta şi audienţa a fost foarte bună. E un semnal pe care Franţa îl dă ca un contrafort uriaş al culturii europene, şi implicit al culturii române moderne, un semnal de respect faţă de cultură, de încurajare a actului artistic care ar trebui înţeles şi la noi, în adevărata lui semnificaţie, pentru că nu putem fi europeni dacă neglijăm unul din tezaurele noastre cele mai importante, cel spiritual. Şi ar începe şi cu limba română, ar începe cu modul în care o vorbim, cu modul în care o curâţăm, în care o respectăm, în care o iubim. Cum spunea poetul, e patria noastră spirituală. Francezii au o lege de apărare a limbii franceze. Eu am încercat în CNA, când am lucrat, să fac nişte analize ale modului de a vorbi în public limba română ca să-i ajut pe cei care practică acest, să îi spunem, sport naţional, luarea în posesie a limbii natale. Franţa dă un semnal foarte sănătos şi foarte bun. Apreciez foarte mult lucrul acesta şi mă bucur foarte mult că am făcut parte din această aventură spirituală", a precizat pianistul Dan Grigore.

Acesta a subliniat importanța legăturilor existente între cultura franceză și cultura română, vorbind totodată despre respectul personal față de studiul limbii franceze.

"Noi am învăţat foarte mult asimilând din cultura franceză. Ne-am şcolit la marile instituții franceze. Însăşi familia mea a avut acest exemplu, tatăl meu a studiat, fiind pilot, la celebra L'Ecole de guerre aérienne din Paris, în perioada 1937-1939, şi în felul acesta, în casa mea, a fost cultivată un fel de cult şi entuziasm pentru studiul limbii franceze. Eu sunt autodidact. Vorbesc franceza pentru că am învăţat-o eu, nu pentru că se studia la şcoală. Pe vremea mea se studia doar rusa la şcoală", a mai precizat pianistul Dan Grigore.

Marele artist a vorbit și despre marii mentori ai săi și despre șansa de a lua contact prin intermediul lor, încă de la o vârstă fragedă, cu cele două mari școli de muzică, franceză și germană, ce au stat la baza culturii universale.

"Franţa are un aport imens la cultura europeană. Sunt două mari culturi, şi eu am avut fericirea ca în copilărie să am această secvenţă ideală a pedagogilor, a marilor maeştri pe care i-am avut. Profesoara mea de pian, prima profesoară serioasă de pian, era catolică, era unguroaică, din Târgu Mureş şi studiase în Germania la Leipzig, cu marii pedagogi ai epocii, înainte de al Doilea Război Mondial. Dar avea un cult şi o mare competenţă şi în ceea ce priveştre muzica franceză. Eu am făcut contactul cu muzica franceză, cu aşa zişii mari compozitori impresionişti francezi, Debussy şi Ravel, încă din copilărie prin intermediul acestei minunate profesoare, Eugenia Ionescu. Profesorul Ionescu, soţul ei, era violonist, studiase la Paris, deci avea şcoală franceză. Avea o competenţă deosebită în muzica germană, pentru că şcoala franceză acorda un respect şi o atenţie deosebită muzicii germane clasice, una din temeliile uriaşe ale culturii muzicale universale, muzica germană, pornind de la baroc, şi trecând prin clasici şi marii romantici. Aici a fost o catolică, un ortodox, o unguroaică, un român, o şcoală germană şi o şcoală franceză care s-au încrucişat cumva în competenţele lor, germana faţă de muzica franceză, şcoala franceză, la rândul ei, faţă de muzica germană. Este o secvenţă ideală de formare a unui tânăr pasionat de muzică. A fost un dar dumnezeiesc pentru mine, pentru că am pornit pe drumul bun, sigur, care nu se opreşte nici azi. Studiez în continuare muzică franceză, germană, rusă, spaniolă, de toate felurile, având deschiderea generală şi entuziasmul de a mă aventura mereu în acest studiu", a subliniat pianistul Dan Grigore.

În ceea ce privește activitatea artistică din prezent a lui Dan Grigore, marele pianist a sugerat că în ultima perioadă a fost marginalizat de către conducătorii instituțiilor culturale, sensibili la opiniile și atitudinile sale politice exprimate în spațiul public. Totodată, artistul speră că, odată cu schimbarea guvernării, această perioadă de marginalizare să înceteze.

"Bucureştenii mă pot vedea mai rar în ultima perioadă. Dar probabil că se va încheia curând acest aspect pentru că s-a schimbat culoarea, în urma ultimelor alegeri. Faptul că eu am ieşit un pic mai în faţă decât se obişnuieşte, având anumite poziţii publice, atitudini, gesturi, a făcut ca conducătorii de instituţii muzicale să fie mai prudenţi, ca să nu-şi creeze anumite animozităţi politice, pentru că, să nu ne iluzionăm, toţi sunt numiţi politic. Încep să am nişte semne că încep să vină invitaţii şi să reiau, cum spune un personaj central al preocupărilor generale, să se reia normalitatea unor proiecte şi a unor colaborări care există de decenii în ce mă priveşte şi care au fost sistate pentru că s-a băgat prea mult politicul în afacerile culturale. Politica are drumul ei, cultura are politica ei, şi trebuie să se respecte una pe alta. În orice caz, spaţiu politic trebuie să respecte cultura şi să o cultive, pentru că fără asta vedem unde ajungem", a conchis pianistul Dan Grigore.

Dan Grigore este unul din cei mai mari muzicieni români. Pianist, profesor universitar, eseist, om de radio și televiziune, el este un reper de necontestat în spațiul cultural din ultima jumătate de veac.

Din cauza constantului său non-colaboraționism, regimul comunist a făcut eforturi susţinute pentru a-l marginaliza, dar marele talent și personalitatea sa extrem de complexă l-au impus în rândurile elitei culturii române încă din timpul dictaturii ceaușiste.

Fiind un puternic model moral, după 1989 a contribuit la momente de importanță istorică pentru reclădirea României.