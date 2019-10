Reporter: Ați montat deja foarte multe piese în România în ultimii ani. Cum s-a schimbat teatrul românesc în această perioadă? A devenit mai deschis la o interpretare modernă a textelor clasice?

Andrei Șerban: Nu pot să vorbesc în general despre teatrul românesc pentru că nu este funcția mea să spun asta. Pot să vorbesc doar despre mine, ce încerc să fac în spectacolele mele și evident că toate piesele clasice mari trebuie văzute azi din punctul de vedere al acestui moment. Pentru că nu trebuie să ne uităm la o piesă clasică că la ceva ce s-a întâmplat în trecut. Trebuie să vedem în ce fel ne atinge pe noi în viață noastră actuală. Mergem la teatru că să vedem această oglindă despre care ne vorbește Shakespeare și că să vedem această oglindă trebuie să avem mentalitatea omului care trăiește în secolul XXI. Chiar dacă piesa a fost scrisă acum 400-500 de ani valorile ei sunt universale, se aplică oricărui timp iar noi trebuie să selectăm ce se aplică acestui moment în care trăim astăzi, într-un moment de criză, în care am pierdut busola și în care suntem într-un risc imens pentru că nu știm ce se va întâmpla cu planeta nici din punct de vedere ecologic, nici din punct de vedere psihologic și piesele acestea mari ale trecutului pot să ne ajute prin înțelepciunea lor. Au o înțelepciune foarte adâncă ce ar putea să ne hrănească. Pentru asta lucrez că să înțeleg din Shakespeare, pentru că este ca un fel de biblie care ne învață pe noi să devenim mai înțelepți, mai armonioși în interiorul nostru și sper că nu numai mie mi se întâmplă asta sau actorilor cu care lucrez, dar și spectatorilor.

Reporter: În piesa Richard al III-lea montată la teatrul Bulandra apare la un momendat pe scenă William Shakespeare într-un moment în care spectacolul transmite un mesaj despre fenomenul fake-news. Într-o mare înconjurată de știri false, transmise tocmai de către surse care ar trebui să informeze, ce rol mai îndeplinește teatrul?



Andrei Șerban: Teatrul ar trebui să spună adevărul. Suntem echipați să spunem adevărul? Nu știu. Îl spunem prin Shakespeare sau îl spunem prin marii autori clasici, prin grecii antici, prin marile texte dramatice ale teatrului. Dar noi ca actori sau ca cei care pregătim această comunicare cu spectatorii suntem la înălțimea acestor adevăruri? Aceasta este întrebarea. Adică unde este conștiința noastră civică, unde este conștiința noastră individuală, umană și cât de mult ne ajută să ne dezvoltăm pe noi înșine? De aceea Shakespeare când apare în piesă, deși el nu trebuia să apară, dar am făcut-o în adaptarea noastră, ne transmite următoarele: uitați-vă la voi cât de indiferenți sunteți, cât de lași sunteți, cât de oportuniști sunteți și de ce acceptați ca lumea să fie condusă de niște politicieni care mint. Ei mint atunci când sunt în campanie ca să obțină voturi și nu se țin niciodată de promisiuni.



Reporter: În anul 1995, într-un context politic sensibil, ați creat numeroase controverse prin adaptarea operei Oedip la realitățile politice ale acelui timp. Care este mesajul politc pe care doriți să îl transmiteți prin piesa Richard al III-lea în contextul alegerilor prezidențiale din acest an?



Andrei Șerban: Cred ca de fiecare dată eu nu transmit un mesaj. E o iluzie să vrei sa transmiți mesaje într-o lume în care s-a pierdut orice axă. Ce încercăm să facem este să înțelegem ce se întâmplă, ce se petrece în toată această lume a unor campanii, a unor alegeri care se pregătesc, cât de responsabili suntem ca să alegem just? Și nu suntem pentru că noi ca nație nu suntem educați în această privință, nici elementar și nici măcar la un nivel al unei conștiințe care e de ordin spiritual. Acest haos ne face să fim extrem de agitați în fața unui moment atât de important cum este cel al alegerilor. Iar vom alege pe cineva care ne va reprezenta în sensul rău al cuvântului. Aici este problema și nu am un răspuns sau un mesaj pentru asta.



Reporter: Ați colaborat cu foarte mulți actori tineri de-a lungul timpului. Care este din punctul dumneavoastră de vedere condiția actorului tânăr din România?



Andrei Șerban: Nu pot comenta situația pentru că în România vin, lucrez și plec. Deci nu am autoritatea să vorbesc despre ce se întâmplă cu actorii tineri din România. Aud din ce mi se spune că sunt mulți actori care lucrează în teatre independente și care au curajul să fie plătiți destul de sumar și destul de modest, dar care au găsit prin teatru expresia adevărului. Pentru mine asta e important. Dacă o fac este meritul lor și îi admir pentru asta. Când eu lucrez cu actori tineri mereu primesc de la ei o dorință de a te exprima într-un mod nou, original care este lipsit de șabloane, un limbaj curat. Asta mă bucură. Sigur că ar trebui să fie mai multe voci tinere, să fie un fel de luare de poziție a tineretului. Deocamdată nu cred că este așa sau deocamdată nu sunt lăsați să fie așa. Din această cauză mulți vor să plece în străinătate, ceea ce nu mă bucură pentru că în străinătate nu este deloc mai bine. Nicăieri nu este mai bine ca aici. Vin în România din America unde trăiesc și nu mi se pare deloc că există o diferență.



Reporter: Ați criticat de-a lungul timpului pericolul pe care corectitudinea politică îl reprezintă pentru teatrul american. Credeți că teatrul românesc este la rândul său amenințat de acest pericol?

Andrei Șerban: Încă nu, dar este ceva care se propagă ca un fel de ciumă această corectitudine politică. Tot ceea ce este rău circulă mult mai repede decât ceea ce este bine. În America eu aproape că am renunțat să mai vreau să lucrez în teatru de frică pentru că e un sentiment de teamă de a spune ceea ce nu este corect din punct de vedere politic sau de a lua decizii care ar putea să supere pe unii sau pe alții și mă simt de parcă am plecat din România acum jumătate de secol ca să scap de cenzura lui Ceaușescu și am găsit la New York o cenzură care este mai subțire, mai perversă dar mai periculoasă ca cea din Comunism.

Andrei Șerban este considerat cel mai important regizor român din a doua jumătate a secolului al XX-lea, reușind să pună în scenă spectacole de teatru și operă în 39 de țări.

În SUA, timp de 20 de ani, a fost asociat cu Robert Brustein”s American Repertory Theatre Company. A lucrat, de asemenea, cu La MaMa Theatre, the Public Theatre, Lincoln Centre, Circle in the Square, Yale Repertory Theatre, the Guthrie Theatre, A.C.T. si cu New York City, Seattle şi Los Angeles Opera.



În Europa, a lucrat pentru Operele din Paris, Geneva, Viena şi Bologna, cu Welsh National Opera, Covent Garden, Théâtre de la Ville, Helsinki Lilla Teatern, Teatrul Naţional Bucuresti, La Comédie Française, iar în Japonia a pus în scenă spectacole pentru Shiki Company of Tokyo.



A revenit în România după evenimentele din decembrie 1989, în 1990 a regizat „Trilogia Antică”, piesă considerată drept cea mai originală punere în scenă a tragediei greceşti a sfârşitului de secol XX, iar între anii 1990-1993 a ocupat funcţia de director general al Teatrului Naţional din Bucureşti.



Andrei Şerban a fost şi este şi profesor la universităţi de prestigiu din întrega lume, precum Yale School of Drama, Harvard University, Le Conservatoire de Paris, Stockholm Dramatic School, Theatre School of Tokyo, University of California din San Diego, Pittsburgh Theatre Institute and San Francisco State University, Carnegie-Mellon, Sarah Lawrence, A.R.T. Institute for Advanced Theatre Training Director al Oscar Hammerstein Centre for the Performing Arts at Columbia University, New York, din 1992, sau Paris Conservatoire d”Art Dramatique.