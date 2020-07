INTERVIU // Fotograful şi activistul LGBTQ+ Tiberiu Căpudean, despre cea mai recentă expoziţie, organizată la Madrid: "Vreau ca L•VE să fie o călătorie emoțională. Sper ca oamenii să simtă tristețe și bucurie, frică și speranță, rușine și curaj"

Fotograful şi activistul LGBTQ+ Tiberiu Căpudean, laureat al Premiului European pentru Toleranță, a organizat săptămâna trecută la Madrid vernisajul expoziției L•VE , prin care este propusă o abordare a iubirii ce sparge toate tiparele. Proiectul L•VE, o sinteză a două proiecte anterioare - NAKED și FAMILY - îmbogățite cu lucrări noi, are un puternic mesaj social. Galeria este compusă din 140 portrete de bărbați gay și bisexuali, single, cupluri, trio sau relații poliamoroase.

În ambele cazuri, fotografiile sunt însoțite de texte biografice în care barbații povestesc despre experiențele lor, bune, rele, homofobe sau de acceptare, de la caz la caz. Imaginile și textele se completează reciproc.Intens apreciată de către autoritățile de la Madrid, expoziția lui Tiberiu Căpudean a fost deja inclusă în activitățile culturale ale Madrid Pride. De asemenea, trebuie menţionat faptul că expoziţia inedită a lui Tiberiu Căpudean a fost organizată sub patronajul Primăriei Madridului.

Tiberiu Căpudean a vorbit pentru B1.RO despre semnificaţia acestui proiect şi despre puternicul mesajul social al expoziţiei, intens apreciată atât de către publicul larg, cât şi de către autorităţile spaniole.

Reporter: Care au fost principalele provocări și cât de dificilă a fost organizarea expoziției la Madrid?

Tiberiu Căpudean: Casa de Vacas din Parcul Retiro este una dintre cele mai prestigioase galerii din Madrid. Prin urmare, discuțiile pentru includerea expoziției mele în programul cultural al Madrid Pride 2020 au început acum un an și jumătate. Am participat la nenumărate întâlniri cu directorul Departamentului LGBT din cadrul Primăriei Madridului, cu directoarea de la Casa de Vacas, am pregătit prezentări ale proiectelor mele pentru curatori și am participat la ședințe și discuții individuale cam o data la două luni.



Însă cea mai mare provocare a fost săptămâna trecută, în momentul instalării expoziției. Vernisajul era programat pe data de 9 iulie la orele 19:00. Din cauza unui cod roșu de furtună, pe 8 iulie la orele 15:00 Parcul Retiro a fost închis pentru 24h. Mi-ar fi fost imposibil să montez cele 140 de lucrări în 4 ore. Așa că am apelat la prietenii mei și am reușit să facem împreună ceea ce aș fi putut face singur în cel puțin 24 de ore. Practic, fără ei vernisajul expoziției nu ar fi putut avea loc.

Reporter: De ce ați ales Madridul pentru aceasta expoziție și nu România?

Tiberiu Căpudean: Am organizat două expoziții la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. Acolo îmi prezint proiectele pentru prima data. La MNAC am expus de fiecare data 22 de lucrări. Am mai expus și la Paris și Bruxelles. Este deja a doua mea expoziție la Madrid, după cea de la Cineteca Matadero - din cadrul Festivalului Internațional de Film LGBT LesGaiCineMad 2018.





Reporter: Care a fost mesajul pe care ati dorit sa il transmiteti prin intermediul fotografiilor dumneavoastra?

Tiberiu Căpudean: L•VE este o sinteză a două proiecte anterioare - NAKED și FAMILY - îmbogățite cu lucrări noi. Este o galerie de 140 de portrete de bărbați gay și bisexuali, single, cupluri, trio sau relații poliamoroase. În ambele cazuri, fotografiile sunt însoțite de texte biografice în care barbații povestesc despre experiențele lor, bune, rele, homofobe sau de acceptare, de la caz la caz. Imaginile și textele se completează reciproc.



Cuplurile pe care le-am fotografiat sunt foarte diverse. Există cupluri monogame sau deschise, inter-rasiale, cupluri cu diferențe semnificative de vârstă, cupluri în care bărbații nu locuiesc în aceeași țară, cupluri care sunt împreună de mai mult de 25 de ani și cupluri care rezistă în ciuda faptului că trăiesc departe unul de celălalt. În ciuda tuturor acestor diferențe, toți trăiesc aceeași dragoste. Și asta am vrut să arăt. Că nu există o "măsură universală" în iubire.

Proiectul NAKED a luat naștere din nevoia de vizibilitate a comunității LGBTQ+ din care și eu fac parte și din dorința mea de a-i ajuta pe cei care nu fac parte din această minoritate sexuală să ne cunoască, să ne înțeleagă luptele și punctele forte, temerile și victoriile. Am vrut să dau o voce celor pe care homofobii îi urăsc fără ca măcar să-i cunoască și am vrut ca lumea să înțeleagă că nu suntem atât de diferiți și că sexualitatea noastră nu ne definește ca persoane.

În ultimii 4 ani am fotografiat peste 400 de bărbați gay și bisexuali din întreaga lume, bărbați cu vârste diferite, de etnii diferite, cu înfățișări diferite... în încercarea de a combate rasismul, homofobia, body shamingul și ageismul. Nu cred în stereotipuri sau standarde de frumusețe și cred că educația în sensul ăsta trebuie să pornească din interiorul comunității LGBTQ+.

Și din moment ce am vrut să schimb mentalități, pe lângă partea estetică, proiectul meu are și o parte narativă. Fiecare bărbat pe care l-am fotografiat mi-a împărtășit o poveste personală.

Proiectul FAMILY s-a născut un an și ceva mai târziu și a fost o reacție a mea la Referendumul pentru Redefinirea Familiei. Am vrut să surprind firescul intimității dintre bărbați. Sper că oamenii vor înțelege în sfârșit că diversitatea înseamnă normalitate, că nu suntem mai puțin umani decât alți oameni și că ar trebui să ne bucurăm de aceleași drepturi și libertăți ca prietenii noștri heterosexuali.

Vreau ca L•VE să fie o călătorie emoțională. Sper ca oamenii să simtă tristețe și bucurie, frică și speranță, rușine și curaj. Sper să privească fotografiile mele și să citească atent toate poveștile, astfel încât să poată vedea cum se simte atât homofobia, cât și mândria. Numai cunoscându-ne și înțelegându-ne pot deveni aliații noștri. Cred că oamenii au nevoie de cunoaștere pentru a înțelege și accepta diversitatea.



Reporter: Ce ne puteți spune despre reacția autorităților locale din Spania? Cum au primit acestea expoziția dumneavoastră organizată la Madrid?

Tiberiu Căpudean: Faptul că expoziția mea a fost organizată sub patronajul Primăriei Madridului, într-o galerie gestionată de Primăria Madridului și cu sigla Primăriei Madridului pe afiș cred că răspunde la întrebarea asta.



Mai mult, Begoña Villacís - vice-primarul Madridului - a fost prezentă la vernisaj și am avut șansa să-i povestesc frânturi de povești din viețile bărbaților pe care i-am fotografiat. A fost vizibil emoționată. Mai jos vă redau o parte din discursul pe care l-a ținut în fața invitaților și a presei.

Credit foto Rafael Hauser

Credit foto Rafael Hauser

“A face parte din comunitatea LGBTI la Madrid s-ar putea să nu fie foarte ușor, dar într-una dintre cele 70 de țări din lume în care relațiile între persoanele de același sex sunt ilegale (în 9 dintre ele, pedepsită cu moartea) este pentru mulți un coșmar.

Expoziția L•VE a lui Tiberiu Căpudean reflectă foarte bine această realitate. În spatele fiecărei fotografii se află o poveste. Povești de dragoste, dar și de forță. Povești care reflectă mărturiile unor persoane anonime care au trebuit să-și înfrunte familia sau prietenii sau chiar să plece din țara lor, pentru a fi liberi să iubească pe cine doresc.” [Begoña Villacís]

De asemenea, deoarece este o cunoscută apărătoare a drepturilor comunității LGBTI, doamnei Villacís i s-a acordat în cadrul evenimentului Premiul Transexualia 2020. Cam asta e diferența dintre Primăria Madridului și Primăria Bucureștiului.

Credit foto Rafael Hauser

Credit foto Frank Lee

Credit foto Frank Lee