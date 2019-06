Într-un context geopolitic tensionat, când România găzduiește importante trupe NATO, fundația lui Adrian Năstase a lansat o carte despre fostul general și spion Mihai Caraman (FOTO,VIDEO)

Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Fundația Europeană Nicolae Titulescu, condusă de fostul premier Adrian Năstase, a găzduit joi lansare volumului, ”Mihai Caraman – un spion în Războiul Rece”, semnată de Florian Banu. Această carte are rolul de a prezenta activitatea fostului general de Securitate și fost director al Serviciului de Informații Externe (1990-1992), Mihai Caraman.

Acesta este celebru pentru că în perioadă 1958-1968, în calitate de șef al rezidenței de spionaj din Paris, a organizat și condus așa-numita „Retea Caraman”, care a reușit să sustragă și să aducă în tară unele documente din Cartierul General al NATO, provocând daune grele Alianței Nord-Atlantice.

Evenimentul vine într-o perioadă extreme de importantă dacă e să ne uităm la relații României cu alianță NATO, fiind cunoscut că țara noastră găzduiește importante contigente de militari din țările aliate în contextual provocărilor de la granița estică și a provocărilor tot mai periculoase ce vin din partea Federației Ruse.

La lansarea acestui volum au participat pe lângă autor și Mihai Caraman, și foștii premieri Adrian Năstase și Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu sau jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu.

Fiecare a reiterat importanța activității lui Mihai Caraman în de cursul carierei sale în serviciile de spionaj a României comuniste sau apoi ca director al SIE, cât și viața acestuia.

“Am fost întâi român și apoi militar”, a subliniat în discursul său Mihai Caraiman.

Dacă Mihai Caraman a fost deschis în a face poze cu cei prezenți, atât acesta cât și gazdele evenimentului au fost atente pentru a evita întrebările presei. (Detalii AICI)

