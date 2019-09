Întreg bulevardul Ferdinand din Capitală este inundat. O conductă s-a spart, lăsând fără apă locuitorii din zonă (VIDEO)

O conductă de apă s-a spart în București, astfel că bulevardul Ferdinand a fost inundat, iar mijloacele de transport în comun nu mai circulă în zonă. În plus, locuitorii din zonă, dar și cei de pe strada Avrig au rămas fără apă, relatează B1TV.



Așadar, întreg bulevardul Ferdinand este inundat, iar mai multe echipe de la Apa Nova încearcă să remedieze lucrurile.



Andra Arșinescu, purtător de cuvânt de la Brigada Rutieră, le-a solicitat șoferilor care tranzitează zona să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, precum și să respecte semnalele polițiștilor rutieri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.