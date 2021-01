Inundații devastatoare pe Vale Oltului. DN 7 este blocat, iar autoritățile au emis o averizare RO-ALERT (VIDEO)

Inundații devastatoare pe Valea Oltului. DN 7 este blocat in acest moment. În Vâlcea, un afluent al râului Lotru, Şindrila, a ieşit din matcă şi a facut prapad, la intrarea în oraşului Brezoi. Populația a fost avertizată prin RoAlert să nu traverseze poduri. Locomotiva și un vagon al unui tren au deraiat între localităţile Călimănești și Brezoi.

„La nivelul județului s-au inistuit mai multe situații de urgență și s-au luat următoarele măsuri: în localitatea Brezoi, în zona podului care face legătura între DN 7 A și strada Vaile Lascu, răul Lotru a ieșit din matcă, depășind 20 de cm. Zona respectivă nu este izolată, mai este ocale de acces și nu se pune problema izolării populației în zonă. S-a dispus deplasarea mai mult utilaje pentru evacuarea apei și pentru închiderea breșei creată pe malul râului. Totodată, pe răul Lotru se efectuează deversări.

Circulația rutieră către localitățile Perișan și Racovția este blocată în urma deversărilor provocate de viitura ajunsă de pe versanți. LA fața locului s-a dispus trimiterea mai multo autospeciale, pentru evacuarea apei.

Pe timpul nopții angajații ISU au acționat pentru îndepărtarea apei provenită din precipitații în localitățile Brezoi, Racovița, Bunești și Frâncești. Traficul rutier pe DN 7 a fost blocat pe parcursul nopții, iar de dimineața în totalitate.

O altă situație de urgență a fost creată de deraierea trenului din zona localității Brezoi. Nimeni nu a fost rănit, o locomotivă și un tren au deraiat, în urma aluviunilor provenite de pe versanți. În următoarele ore s-a emis și o avertizare RoAlert pentru zonele în care se manifestă aceste fenomene, ca populația să își ia toate măsurile de prevenire, să se pună la adăpost, să nu traverse râuri pe podurile șubrede”, a explicat Octavin Fulger, ISU Vâlcea, pentru B1 TV.

Reamintim că hidrologii au emis, în dimineața zilei de marți, o alertă de tip cod roșu de inundații pentru județele Vâlcea, Gorj și Mehedinți.

