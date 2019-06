Torenţii, furtunile şi grindina au făcut, din nou, prăpăd în mare parte din ţară. În mai multe localităţi din judeţul Argeş, viiturile şi inundaţiile au distrus drumuri, case şi au izolat oameni. Deşi şi-au suplimentat echipajele, pompierii au făcut cu greu faţă. Şi judeţul Brăila este în continuare sub ape. Zeci de gospodării şi de mașini au fost distruse. Momente de coşmar au fost şi pentru o familie din Buzău. Un tată şi fiica lui au fost salvați în ultimul moment din calea viiturii, informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.