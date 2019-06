Inundaţiile care s-au abătut asupra României în ultimele zile au lăsat un adevărat dezastru în urmă. Case distruse, oameni evacuaţi, localităţi izolate, drumuri rupte şi câmpuri acoperite cu noroi. Asta găsim în toate judeţele în care ploile torenţiale au căzut ore în şir.

Ploile abundente căzute în ultima perioadă au produs pagube mari în județul Buzău. Drumuri comunale distruse, poduri și podețe luate de ape, gospodării inundate, terenuri și grădini care mustesc de apă, oameni rămași fără provizii găsim în tot judeţul.

În comuna Lopătari, 4.000 de oameni au rămas izolaţi după ce drumul care ajugea aici a fost distrus de ape. Iar oamenii sunt disperaţi.

După ce viiturile au distrus totul în cale, acum autorităţile se aşteaptă la alte nenorociri. Dealurile din zonă au început să o ia la vale. În comuna Nehoiu, sute de familii stau cu frica în sân că vor rămne fără case.

