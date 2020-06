Inundații masive în Capitală și în alte zone din România. Străzile s-au transformat în râuri, iar apele învolburate au intrat în curțile și casele oamenilor (VIDEO)

Inundațiile fac prăpăd în România. În urma precipitațiilor abundente căzute în mai multe județe din țară, străzile unor localități s-au transformat în adevărate râuri, iar apele învolburate au provocat pagube mari în Hunedoara, Vâlcea și Cluj, dar ploile torențiale au lovit puternic și Capitala, unde mai multe zone au fost inundate, potrivit B1 TV.



Inundații masive în Capitală și în alte zone din România





„Deci, eu așa ceva n-am văzut de când sunt eu. Asta e la mine la poartă (n.r. – imagine cu mașini cuprinse de apă). Mi-a intrat apa și în casă. Asta e în curte (n.r. – viitura intrase și acolo)”, spune o femeie, plângând.

În mai multe comune din județul Hunedoara, inundațiile au făcut ravagii. Oamenii sunt disperați, pentru că apa le-a inundat curțile și casele, iar nivelul nu pare să scadă. Chiar și în Vâlcea a plouat mult – atât de mult, încât mai multe curți au fost inundate, iar oamenii au cerut ajutorul pompierilor pentru evacuarea apei.

Străzile s-au transformat în râuri, iar apele învolburate au intrat în curțile și casele oamenilor





A fost nenorocire și la Cluj, unde viiturile au format adevărate cascade. Nici Capitala nu a fost ocolită de inundații – o ploaie care a durat mai multe zeci de minute a transformat zona Titan din București într-un lac, prin care mașinile abia au mai putut înainta.

Vremea rea a făcut prăpăd în România încă de duminică noapte, când mai multe zone din țară au fost cuprinse de inundații. Județele Maramureș, Covasna și chiar Capitala s-au numărat printre regiunile afectate. De altfel, în București, șoseaua din Mogoșoaia și alte artere au fost învăluite de ape, astfel că traficul a fost deviat până la remedierea problemei.

„În România – să știți că m-am liniștit când am citit această știre, care ar fi fost într-adevăr oribilă dacă venea de oriunde din altă parte – am mai depășit o limită. Este prima țară, cel puțin după cunoștințele noastre, unde o albie a unui râu s-a revărsat din cauza gunoaielor. Au dat gunoaiele apa pe dinafară. N-a mai suportat, atâtea s-au adunat. În județul Olt, cursul râului Olteț blocat de cantitățile imense de gunoaie până la urmă și-a ieșit din matcă – gunoaie, sigur, aduse de viitură. Pe margine n-a ieșit apa, ca de obicei, ci au ieșit ziarele, au ieșit cizme, au ieșit borcane, au ieșit măști, au ieșit mănuși, au ieșit căpățânile de varză, ce era aruncat acolo. Extraordinar! Dacă am fi citit știrea aceasta undeva într-o țară civilizată, ne-ar fi părut rău pentru planetă și am fi zis, ca tot românul săritor, ca tot românul cu frica de Dumnezeu, ca tot românul creștin, vai de mine, dar cum a ajuns planeta asta! (...) Întâmplându-se în România însă, nu interesează pe nimeni!”, a declarat Radu Banciu, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu, în direct pe B1 TV.