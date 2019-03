Prima reacție a învăţătorului de la Iaşi, acuzat că a corectat un cuvânt scris corect de un elev de clasa a II-a: Textul era intenționat SCRIS GREȘIT. Copiii trebuiau să-l copieze de pe tablă și să-l rescrie corect

Spiridon Andrieș, învățătorul de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași acuzat că a corectat în mod agramat lucrarea unui elev, are, miercuri, o primă reacție publică în acest scandal. Dascălul spune că textul era scris intenționat greșit și că elevii aveau sarcina să-l copieze de pe tablă, iar apoi să-l rescrie, corectând greșelile sesizate, evidențiindu-le prin scrierea cu creionul.

Într-un punct de vedere remis hotnews, învățătorul ieșean, autor de manuale, mai precizează că, în notarea temei de acasă, a ținut cont de faptul că elevul nu a respectat cerințele enunțului și a scris, selectiv, doar câteva enunțuri care nu erau în totală concordanță cu textul scris la tablă.

Dascălul spune că părintele care a reclamat nedreptatea pe Facebook l-a agresat verbal și amenințat în clasă, de față cu elevii.

"Doresc să fac câteva precizări cu privire la situația creată de publicarea selectivă pe rețelele de socializare, în speță pe Facebook, a unei secvențe din tema pentru acasă din data de 01.02.2019, de către părintele Tarnoveski Ionel, în data de 04.03.2019. În data de 01.02.2019, elevii clasei a II-a B au primit ca temă pentru acasă un exercițiu care a avut ca scop remedierea unor greșeli de scriere frecvente: scrierea corectă a cuvintelor cu diftongii oa/ua – pentru evitarea confuziei, despărțirea corectă a cuvintelor în silabe la capătul rândului și articularea corectă a pluralului substantivului copil.



Elevii au primit ca sarcină de lucru copierea unui text scris pe tablă, intenționat greșit – cu erori de scriere – pe care să-l rescrie, corectând greșelile sesizate, evidențiindu-le prin scrierea cu creionul. În notarea temei de acasă, am ținut cont de faptul că elevul nu a respectat cerințele enunțului și a scris, selectiv, doar câteva enunțuri care nu erau în totală concordanță cu textul scris la tablă.



În data de 04.03.2019, după ore, s-a prezentat la școală o tânără care a cerut informații despre situația școlară a elevului, după care a prezentat o fotografie a unei secvențe din tema mai sus menționată din caietul elevului, cerându-mi să-i motivez calificativul Suficient. Deși tema data din luna februarie, explicațiile au fost cerute insistent după o lună.



Precizez, în cele ce urmează, că nu există, în acest caz, o colaborare firească a familiei cu școala. Familia refuză să participe la activitățile inițiate de mine și de colectivul de părinți, restricționând chiar și accesul elevului. Mai mult decât atât, îmi amintesc că anul trecut domnul Tarnoveski Ionel s-a prezentat la școală pentru a cere explicații doamnei profesor de engleză cu privire la evaluarea fiului său. Discuția lor a degenerat într-o altercație verbală în care domnul Tarnoveski Ionel a adresat injurii doamnei profesor, amenințând-o cu bătaia. Aceste amenințări au vizat, de fapt, toate cadrele didactice din școală. Luând atitudine în această situație, am fost și eu agresat verbal și amenințat în clasă, de față cu elevii. Astfel, am înștiințat conducerea școlii, care a sesizat organele de poliție de la Secția 2. Drept urmare, domnului Tarnoveski Ionel nu a mai venit la școală din acel moment. Atât eu, cât și familia mea suntem profund afectați de neadevărurile și de speculațiile care au fost vehiculate în mass-media. Doresc să mulțumesc public părinților de la clasa a II-a B care și-au exprimat punctul de vedere printr-un comunicat de presă."

Părinții elevilor de clasa a II-a sunt împărțiți în acest scandal. Au postat și au dat SHARE insistent unei alte variante de exercițiu, despre care ei pretind că ar fi fost adevărata temă, iar acuzațiile tatălui nu se susțin. Aceștia spun că Ionel Tarnoveski nu a înțeles enunțul.

În replică, mama copilului a postat pe Facebook imagini cu pagini întregi din caietul elevului, pentru a arăta că acest caz este unul real, iar profesorul, culmea, autor de manuale, chiar nu prea cunoaște limba română.

Mai mult, pagina din caietul de exerciții demonstrează că, de la bun început, cerința era cea prezentată de părinte.

Tatăl elevului notat cu calificativul 'suficient' de învățător pentru că a scris corect cuvântul 'patinoar' a declarat pentru B1 TV că situația este mai gravă decât pare.

