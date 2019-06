Este invazie de ţânţari în Capitală, iar bucureştenii spun că nu mai pot ieşi din casă din cauza insectelor. Problema este cu atât mai garvă cu cât de câțiva ani în București au apărut și țânțarii tigru care atacă și ziua.

Problema s-a agravat pentru că Primăria Capitalei , instituția cu atribuții în acest domeniu, trebuia să înceapă încă din luna aprilie tratamentele de combatere a insectelor, însă a început abia în iunie. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că a expirat contractul cu operatorul privat, fiind reînnoit abia luna aceasta, pentru că s-a întârziat cu aprobarea bugetului municipalității.

La numeroasele plângeri ale oamenilor, Primăria Capitalei a anunțat pe Facebook că utilajele sunt pe străzi din data de 15 iunie şi împrăştie soluţie pentru stârpirea ţânţarilor. Un anunţ care nu a fost primit deloc bine de locuitorii Bucureştiului.

“Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Eco Igienizare continuă tratamentele împotriva tânțarilor. Utilajele companiei municipale s-au aflat, în perioada 15-17 iunie, în parcurile, pe bulevardele și străzile Bucureștiului. Angajații companiei au efectuat tratamente în trei sectoare ale Capitalei. Campania de tratamente pentru combatarea țânțarilor din Capitală va continua, în zilele următoare, în funcție de condițiile meteorologice, în toate celelalte sectoare ale Capitalei”, aşa sună anunţul Primăriei Capitalei cu privire la tratamentele împotriva ţânţarilor.

“Cum continua ? Eu am sunat la primarie pe 14.06. pentru a-i sesiza cu privire la invazia tantarilor si raspunsul primit a fost " mai devreme de 2-3 saptamani nu se poate incepe dezinsectia pentru ca nu s-a definitivat documentatia", spune o bucureșteancă.

“Poate dau cu apa ca tantari si capuse e invazie. O sa intre Bucureștiul in carantină de atâta mizerie. Rusine celor pusi sa si faca treaba”, scriu oamenii drept raspuns la anunţul primăriei.

