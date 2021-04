Investiție imobiliară de 11 milioane de euro, blocată în Capitală. Dezvoltatorul susține că are toate avizele și că primarul Nicușor Dan ar fi responsabil pentru impas

Proiectul ”Icoanei Gardens”, o investiție imobiliară de aproape 11 milioane de euro, este blocat în acest moment, dezvoltatorul imobiliar Homing Properties acuzându-l pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, că este responsabil pentru acest impas, în condițiile în care societatea spaniolă susține că a obținut toate avizele și autorizațiile necesare, informează Gândul.ro.

Proiect imobiliat de 11 milioane de euro, blocat în București

Potrivit sursei citate, imobilele din strada Icoanei nr. 2-8 din București au fost cumpărate în 2018 de dezvoltatorul imobiliar cu scopul realizării proiectului ”Icoanei Gardens”. Reprezentanții societății s-au adresat atunci Ministerului Culturii care a confirmat că imobilele respective nu sunt clasate în categoria monumentelor istorice. Un studiu istoric comandat de aceeași societate arată că imobilele nu au valoare de patrimoniu însă acestea au ”elemente frumoase care ar merita păstrate” și incluse în noul proiect.

Așadar, dezvoltatorul imobiliar susține că are toate avizele și autorizațiile necesare. Cu toate acestea, primarul Capitalei, Nicușor Dan, afirmă că în privința acestui proiect există unele ”suspiciuni de ilegalitate”.

Ce spune dezvoltatorul imobilar

Tomas Manjon, managing partner Homing Properties, a declarat pentru Gândul.ro, că, din punctul său de vedere, edilul general nu are vreo bază legală pentru blocarea acestui proiect. Asta în contextul în care, la jumătatea lunii februarie, Nicușor Dan a transmis o adresă prin care înștiința societatea că suspendă certificatul de urbanism, autorizația de demolare și autorizația de construire.

"Totul a mers bine, cu dificultățile de rigoare, ca orice alt proiect, trebuie obținute avizele și toate autorizațiile pentru a dezvolta un asemenea proiect. Noi le-am obținut pe toate, pe parcursul anilor 2019-2020 și, când am demarat lucrările de demolare, ne-am trezit cu o adresă de la domnul primar ( Nicușor Dan - n.r.) prin care ne-a anunțat că suspendă autorizația de demolare și de construire, plus certificatul de urbanism, existând… puternice suspiciuni de ilegalitate, fără a ne da vreo explicație despre care sunt ele, fără să ne întrebe nimic", spune Tomas Manjon pentru sursa citată.

Acesta mai susține că în motivarea deciziei de suspendare a lucrărilor se menționează doar că din certificatul de urbanism ”lipsesc informații”, fără ar fi oferite alte explicații cu privire la suspendarea proiectului.

Managing partner-ul Homing Properties spune că au avut loc discuții cu Nicușor Dan, atunci când acesta nu era încă primar, ci conducea asociația ”Salvați Bucureștiul”.

”Mai bine plecați din România”, acesta ar fi fost replica lui Nicușor Dan atunci când i s-a cerut un punct de vedere cu privire la acest proiect imobiliar.

”Noi nu vom lucra atât timp cât există un ordin de sistare a lucrărilor emis de procuror. Vom respecta această decizie, fără doar și poate. Vom face o plângere împotriva acestei ordonanțe, pentru că nu are niciun temei legal, o să mergem pe calea juridică. Respectăm legalitatea și procedura, nu cum face domnul primar, care inventează adrese în afara legii. Dacă nu este de acord să construim acolo, nu are decât să se ducă în instanță și să ne conteste autorizația, lucru pe care nu l-a făcut nici până în ziua de azi. De ce?”, spune Tomas Manjon.

Primarul Nicușor Dan, în vizită pe șantier

Potrivit acestuia, Nicușor Dan ar refuza discuțiile cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, însă a fost recent pe șantier.

”Am încercat să-l contactăm pe toate căile posibile, am trimis adrese, le-am depus la registratură, la cabinet, la relații cu publicul, prin fax, prin e-mail. A refuzat. Până la urmă, el a venit personal (vineri, 2 aprilie – n.r.) în șantier, să oprească lucrările, a stat 2 ore. Am încercat să discutăm cu el, ca să înțelegem ce vrea, pentru că vrem să știm ce vrea și să îi explicăm ceea ce facem noi, pentru că nu știe ceea ce facem noi. Chiar facem o dezvoltare frumoasă, integrăm multe elemente actuale. Atunci când a venit la fața locului, am încercat să discutăm cu el, dar ne-a refuzat și a zis că nu are ce să vorbească cu noi, pentru că suntem niște infractori”, a mai spus Tomas Manjon.

Contactat de Gândul.ro, fostul arhitect-șef al Capitalei, Ștefan Dumitrașcu, susține că decizia primarului Nicușor Dan este una luată în stil ”hei-rupist” sau ”pompieristic” și aduce prejudicii de imagine municipalității.

”Un act administrativ de tipul autorizației de construire, emis, evident, cu respectarea tuturor normelor și normativelor legale, este un act care conferă niște drepturi reale celui care îl solicită și căruia i se eliberează de către autoritatea publică. Deciziile de tip hei-rupist, pompieristic, pe care le aplică actualul primar general nu fac parte nici din buna practică a administrației, mai mult decât atât, aduc prejudicii grave imaginii municipalității și imaginii întregii Românii în ceea ce privește capacitatea de a primi și a absorbi investițiile străine”, a declarat Ștefan Dumitrașcu.

Jurnaliștii de la Gândul.ro precizează că până acum primarul general al Capitalei nu a putut fi contactat.