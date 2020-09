Ioan Pintea, directorul CFR, despre reabilitarea căii ferate pe tronsonul Brașov-Sighișoara: Dacă acum trenurile fac aproape 3 ore, după reabilitare timpul se va reduce la 47 de minute

Ioan Pintea, directorul CFR a vorbit, marți seară, într-o conferință de presă susținută la semnarea contractului de reabilitare a linie ferate Brașov - Simeria, despre beneficiile lucrării. Potrvit acestuia, pe tronsonul Brașov-Sighișoara, cu o lungime de aproximativ 128 de km, după realibilitare se va circula cu 160 km/h, iar timpul de parcugere se va reduce semnificativ de la aproape 3 ore, la 45 de minute.

"Tronsonul de la Brașov-Sighișoara are o lungime de aproximativ 128 de km și a fost împărțit in trei subsecțiuni, Brașov- Apața, cu o lungime de 31 de kilometri, Apața-Cața 44 km și Cața- Sighișoara, 46 de kilometrii. Pe tronsoanele marginale, respectiv tronsonul 1 și tronsonul 3, Brașov- Apața, Cața- Sighișoara, traseul infrastructurii feroviare urmărește actualul traseu al căii ferate, pe această zonă fiind necesare doar mici corecții de traseu pentru a asigura viteza maxima de 160 km/h. În ce privește tronsonul din mijloc pentru care suntem aici, tronsonul de 44km pe actualul traseu, va fi proiectată pe un nou amplasament în mare măsură, peste două treimi din amplasamentul acestui proiect va fi un traseu nou pentru că pe acest segment linia are un traseu extrem de sinuos datorita reliefului accidentat. Din cei 44 de km, in urma reproiectării o să ajungem la 28 de km, o să fie o scurtare semnificativa care se va face prin realizarea unor lucrări de artă de anvergură însemnată poduri viaducte și cele mai spectaculoase lucrări sunt 2 tuneluri de cale ferata, unul de 7 km și unul de 5 km, de linie simplă, aproximativ 24 km de tunel. Pe toată secțiunea pe 95 % din lungimea acestui traseu se va circula cu viteză de 160 km/ h, călători și 120 km/h la trenurile de marfă. Dacă acum, linia aflată într-o stare de degradare, trenurile Regio fac aproape 3 ore, 2h 40-45, după reabilitate timpul se va reduce semnificativ, timpul reducându-se la 47 de minute", a declarat directorul CFR, Ioan Pintea.