Cazul uciderii fetiței de 11 ani din localitatea dâmbovițeană Gura Șuții l-a determinat pe Dan Greu să reacționeze virulent.

Acesta a condamnat dur deviația sexuală numită pedofilie și afirmă că statul român trebuie aibă un singur răspuns: "GLONȚUL !"

"Văd zilele astea in articole de presă ori in postări sau comentarii o sfială in a condamna pedofilia.

Pare un alt soi de orientare sexuală și nu mai știi ce sa crezi când vine vorba despre asta așa câ mai bine stai deoparte.

“Statul deoparte” le dă curaj !

Pentru pedofili, statul român trebuie aibă un singur răspuns: GLONȚUL !", scrie Dan Negru pe Facebook.

Traseul lui Johannes Visscher, cetățeanul olandez care a răpit-o, violat-o și ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, fetița de 11 ani din localitatea dâmbovițeană Gura Șuții, iar mai apoi s-ar fi sinucis în Olanda, a fost prezentat luni seară, în exclusivitate pe B1TV, în emisiunea „Dosar de politician”. - IATĂ AICI TRASEUL COMPLET

