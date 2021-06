Ioana Constantin (PMP): Nu cred că vom reuși să construim spitale prin PNRR, ci multe studii de fezabilitate (VIDEO)

Ioana Constantin, membră a PMP, a vorbit sâmbătă, în emisiunea Talk B1, prezentată de Ștefan Păscuță, despre valul patru al pandemiei, care ar putea debuta la toamnă. Potrivit acesteia, România nu își mai permite să nu facă față focarelor și să le lasă să se extindă, pentru că pierderile provocate de restricții sunt deja uriașe.

"Din păcate, în România, autoritățile sunt tot timpul surprinse, fie că este vorba despre sistemul medical sau alte chestiuni. Din păcate, dacă de data această nu înțelegem că e nevoie să ne pregătim temeinic cu învestiții în sistemul sanitar pentru a pregăti acest val 4 și pentru a funcționa în momentul în care apar focare și că ele să fie izolate, să nu se extindă.

Încep școlile în toamnă, nu ne mai permitem să le ținem închise, pentru că doar la clasa a VIII-a am pierdut cca 16.000 de elevi. Vine și zona economică, care a întâmpinat dificultăți foarte mari. De data aceasta suntem obligați să facem față unui nou val, pentru că altfel că și sistemul medical va fi sufocat, dar sistemul de educație va fi pus din nou la pământ, nu mai vorbesc de economie", a spus Ioana Constantin.

