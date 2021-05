Ioana Constantin și-a exprimat duminică, în emisiunea Talk B1, prezentată de Aneta Sîngeorzan, punctul de vedere în privința susținerii celor doi candidați la președinția Partidului Național Liberal, Ludovic Orban și Florin Cîțu.

Secretarul general adj. în PMP a declarat că majoritatea celor care sunt în acest moment alături de premier sunt liberali nemulțumiți la momentul formării guvernului, de modul in care s-a negociat pentru filiale.

În plus, membra PMP a mai spus că victoria depinde de organizarea filialelor județene, pentru că mulți dintre cei care și-au aratăt sustinerea astăzi, nu vor mai fi președinții filialelor județene la momentul congresului.

"Depinde foarte mult de cum vor fi alegerile organizate in filiale județene. S-ar putea ca mulți dintre cei își exprimă acum susținerea sau care au apărut la poză, să nu mai fie președinții filialelor județene la momentul congresului. Mai multe decât atât, președinții sunt cei care controlează si ajung să facă și listele de delegații, chiar dacă exista un vot în interiorul filialelor, tot președintele de filială este cel care impune, sub o formă sau alta, majoritatea participațiilor la congres, ma refer la delegații care vin și votează. Ca atare este foarte important controlul pe filiale, influența pe care o care fiecare dintre candidați pe filiale. La aceste moment vedem nume grele alături de premierul Florin Cîțu, vorbim de oameni din PNL care au fost nemulțumiți la momentul formării guvernului, de modul in care s-a negociat pentru acele filiale", a declarat Ioana Constantin.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.