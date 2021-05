Ioana Mihăilă: 26.106 decese în 2020, cu diagnostic Covid-19. Diferențele numărului de morți diferă din cauza a două surse de date. Acestea au la bază birocrația (VIDEO)

Ioana Mihăilă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în anul 2020 au fost înregistrate 26.106 decese cu diagnostic de Covid-19. Ea a mai precizat că au fost sisteme diferite care au redat raportări diferite.

Aceasta a spus că atunci „când ne referim la cadrul general, comisia apreciază că sursa oficială este certificatul constator al decesului” și a menționat că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a introdus noi coduri de boală, inclusiv coduri pentru decese COVID, preluate și în sistemul de raportare din România.

Ministrul Sănătății a menționat că la finalul lui aprilie 2020, s-au constituit platformele de raportare Corona Forms și alerte MS, iar metodologia de raportare a datelor în sistemele informatice - MS utilizează aplicația Corona Forms dezvoltată de STS.

„Utilizatorii: MS, INSP, DSP-uri, laboratoarele care fac testele COVID și spitalele cu pacienți COVID. Acestea au obligația raportării imediate către DSP-uri”, a afirmat oficialul.

Cât despre rezultatele verificărilor în cazul deceselor de coronavirus, Ioana Mihăila a declarat că s-au analizat mai multe surse de informație.

„Datele de la INS arată: în 2020 s-au 16.792 de decese cu diagnostic COVID 19 și 284 de cazuri cu diagnostic COVID cu virus neidentificat. 3.920 de decese cu alte cauze, cu COVID diagnostic secundar”, a spus ea.

Pe de altă parte, analiza deceselor raportate de spitale în 2020 arată 26.106 decese, dintre care 227 cu diagnistic principal COVID și restul cu diagnostic secundar.

„În sistemul CoronaForm au fost raportate 16.120 de decese, iar în alerte MS - 18.948. Numărul deceselor rezultat din raportările spitalelor - 18.670”, conform ministrului.

„Comisia a analizat datele spitalelor cu cele mai mari diferențe între cele 2 platforme și au detectat diferențe de până la 500 de cazuri raportate de un spitale. Cauze: organizarea raportării variază, unele spitale recunosc neraportarea la DSP din diverse cauze, există un nivel de cunoaștere redus și confuzii privind procesul de raportare.Comisia recomandă un proces de actualizare a deceselor din Corona-forms", a adăugat ea.

Ioana Mihăilă a mai punctat că „diferențe există și au la bază birocrația și diferite tipuri de raportare utilizate de spitale”.

