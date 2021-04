Ioana Mihăilă, despre nevoile acute din Ministerul Sănătăţii: Este nevoie de un departament de digitalizare. Avem în plan o organizare şi o eficientizare la nivelul Ministerului și DSP-urilor (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a susținut miercuri seară prima conferință de presă de la preluarea mandatului, în cadrul căreia a prezentat prioritățile sale, a vorbit despre principalele probleme cu care se confruntă sistemul sanitare și s-a referit și la procesul de organizare și eficientizare a ministerului pe care acum îl conduce. În legătură că ultimul aspect, Mihăilă a declarat că este nevoie acută de un departament de digitaliuzare la Ministerul Sănătății.

"Avem în plan o organizare şi o eficientizare atât la nivelul Ministerului Sănătăţii, cât şi la nivelul deconcentratelor, Direcţiilor de Sănătate Publică. Deja am început sub conducerea doamnei doctor Moldovan evaluarea directorilor din DSP, lucru pe care îl vom continua şi acesta este primul pas pe care îl voi face. Dacă este să vorbesc despre nişte nevoi acute în Ministerul Sănătăţii, este nevoia unui departament de digitalizare. Acela este un al doilea prim pas pe care îl vom face”, a declarat Ioana Mihăilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.