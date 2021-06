Ioana Mihăilă: Faptul că dorinţa de vaccinare a scăzut în ultima perioadă reprezintă un motiv real de îngrijorare. Cred că acum începe bob cu bob vaccinarea (VIDEO)

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a declarat, pentru B1 TV, că dorinţa de vaccinare anti-COVID-19 a scăzut în ultima perioadă, fapt ce reprezintă un real motiv de îngrijorare. În opinia sa, situația era cumva ușor de anticipat, căci cei care voiau să fie vaccinați s-au vaccinat deja, iar acum s-a ajuns la acea parte a populației care are nevoie de un oarecare imbold pentru a se imuniza.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

