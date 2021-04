Ioana Mihăilă: Managementul defectuos și lipsa de coordonare dintre diferite niveluri de asistență medicală au dus la situații precum transferul pacienților de la Foișor  / Care sunt prioritățile mandatului său de ministru al Sănătății (VIDEO)

Ministrul Sănății Ioana Mihăilă a susținut, miercuri, o conferință de presă în care a prezentat prioritățile mandatului său. Pe lângă gestionarea pandemiei de coronavirus, Mihăilă a vorbit despre atragerea și utilizarea de fonduri europene pentru investiții în sănătate, creșterea accesului la servicii medicale de bază și reforma managementului spitalelor.

”Managementul defectuos și lipsa de coordonare dintre diferite niveluri de asistență medicală au dus la situații precum transferul pacienților de la Foișor. Avem o șansă istorică de a remedia măcar o parte din aceste probleme în perioada următoare.

Mnandatul meu se va concentra, pe lângă gestionarea pandemiei, pe următoarele trei priorități. În primul rînd, atragerea și utilizarea de fonduri europene pentru reforme și investiții în sănătate. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență am propus investiții de 2,6v miliarde de euro în infrastructura spitalicească. Aceste investiții, implementate corect, pot să facă pentru oameni diferența între viață și moarte, între a primi un tratament adecvat în țară sau a fi nevoiți să meargă în străinătate, între demnitate și disperare.

În al doilea rând, creșterea accesului la servicii medicale de bază. În acest scop am prevăzut investițiii de 330 de milioane de euro în asistența prespitalicească, cabinete ale medicilor de familie, ambulatorii, centre comunitare integrate și caravane medicale.

În al treilea rând, reforma managementului spitalelor și a serviciilor de sănătate. Avem nevoie de oameni bine pregătiți în funcții de conducere. Competența în funcții de conducere este o necesitate. Pentru asta vom continua concursurile la Casele Județene de sănătate, și Adrian Gheorghe, președintelen CNAS va avea tot sprijinul meu ca acest proces să fie unul de succes. Vom organiza concursuri corecte pentru celelalte funcții din sistemul sanitar”, a anunțat Ioana Mihăilă.

