Ioana Măhăilă, noul ministru al Sănătății, a declarat că în spitalele din România erau, marți, 1.634 de paturi ATI pentru pacienții COVID, iar restul de paturi până la 4.000 fiind dedicate pacienților cu alte patologii. Mihăilă s-a referit apoi la reorganizarea unităților medicale, care permite flexibilizarea activității, astfel încât ele nu mai sunt împărțite în spitale COVID și non-CVID, ci sunt mixte. Noul ministru a mai spus că prin efortul autorităților, al managerilor de spitale și al tuturor cetățenilor, se va ajunge la o bună gestionare a situației privind paturile de la Terapie Intensivă.

„Problema principală acum în spitale e disponibilitatea redusă a paturilor ATI. În ultima săptămână, numărul de cazuri a scăzut cu 10%, așa că ne așteptăm ca solicitarea pe paturi să nu mai crească în perioada următoare. Depinde de noi cum gestionăm spitalele și de oameni cum gestionează măsurile de prevenție.

Numărul de paturi ATI, la 20 aprilie, era de 1.634 în secțiile ATI COVID. Ele sunt paturile ATI dedicate COVID. Până la 4.000 sunt paturi avizate în structurile spitalului care sunt dedicate altor patologii. Cred că prin modificarea Ordinului care direcționa circuitele intraspitalicești și pacienții COVID s-a permis o flexibilizare a secțiilor. Acum sunt spitale mixte, nu COVID și non-COVID. Împreună cu managerii de spitale, cred că ne putem flexibiliza și noi acțiunile așa în cât să ne adaptăm pentru pacienții COVID și cu alte patologii”, a declarat Ioana Mihăilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.