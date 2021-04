Ioana Mihăilă: Ministerul a bugetat 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, dar obiectivul de a eradica acest tip de cancer va fi atins în curând şi datorită sprijinului pe care ţara noastră îl va primi prin PNRR

Ministrul Sănătăţii, Ioana MIhăilă, a precizat că MInisterul a bugetat în acest an 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, dar obiectivul de a eradica acest tip de cancer va fi atins în curând şi datorită sprijinului pe care ţara noastră îl va primi prin PNRR.

”Am participat astăzi la o dezbatere cu privire la imunizarea anti-HPV (Human Papiloma Virus).

În acest an ministerul a bugetat 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, dar obiectivul de a eradica acest tip de cancer va fi atins în curând și datorită sprijinului pe care țara noastră îl va primi prin PNRR.

Am introdus în PNRR întărirea capacității medicilor de familie în procesul de prevenție: pentru recoltarea testului Babeș Papanicolau și testul care diagnostichează infectia cu HPV. Screeningul e bine sa fie făcut la nivel de asistență primară, de aceea dotarea regională cu aparatură, astfel încât diagnosticarea să se facă în timp util și eficient, este esențială.

Și tot prin PNRR am introdus o importantă componentă de digitalizare, astfel încât rezultatele să se afișeze mai ușor. Am solicitat Comisiei de oncologie din Minister să extindă testarea pe grupele de vârstă pentru a ne plăti datoria față de fetele mai mari, nu doar grupa 11-14 ani. De asemenea am întrebat Comisia Europeană în ce măsură s-ar putea face o achiziție centralizată la fel ca cea împotriva COVID-19.

Anul acesta fiica mea va fi vaccinata anti-HPV, are 13 ani și așteaptă cu nerăbdare, iar la școala ei îndemn mamele să aibă curaj să își vaccineze fetițele și băieții.”, a scris, joi seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii.