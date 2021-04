Ioana Mihăilă: "Nu a fost atacată vaccinarea de către colegii de la Ministerul Sănătății. Au militat pentru transparentizare'' (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că mandatul său se va concentra, pe lângă gestionarea pandemiei, pe trei priorităţi: atragerea şi utilizarea de fonduri europene pentru reforme şi investiţii în sănătate, creşterea accesului la servicii medicale de bază şi reforma managementului spitalelor şi a serviciilor de sănătate.

"Mandatul meu se va concentra, pe lângă gestionarea pandemiei, pe trei priorități În primul rând, atragerea și utilizarea de fonduri europene pentru reforme și investiții în sănătate. Am propus investiții de 2,6 miliarde de euro în infrastructura spitalicească În al doilea rând, creșterea accesului la servicii medicale de bază. Am prevăzut investiții de 330 de milioane de euro în asistența prespitalicească, cabinete ale medicilor de familie și caravane medicale În al treilea rând, reforma managementului spitalelor, avem nevoie de oameni bine pregătiți în funcții de conducere.", a afirmat Mihăilă.

