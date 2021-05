Ioana Mihăilă: Nu aș căuta greșeli și vinovați pe diferențele de raportare a deceselor COVID și m-aș concentra pe ameliorarea procesului (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă prezintă concluziile raportului privind raportarea deceselor COVID.

„OMS a introdus noi coduri de boală, inclusiv coduri pentru decese COVID, preluate și în sistemul de raportare din România. În urmă cu câteva săptămâni a fost comunicată existența unei diferențe privind raportarea în bazele de date ale MS. În acest sens s-a constituit o comisie pentru identificarea regulilor de raportare privind decesele COVID, analiza procesului de raportate, identificarea corespondenței dintre bzaele de date și a potențialelor neconformități, corectarea lor. Comisia apreciază că sursa oficială de raportare este certificatul de deces. S-au constituit platformele Corona-forms și alerte MS.

Prin ordin al MS din 2020: ministerul sănătății utilizează Corona-forms, dezvoltată de STS. Utilizatorii sunt: MS, INSP, DSP județene și București, laboratoarele care fac testare și unitățile sanitare. Unitățile spitalicești au obligația raportătii deceselor către DSP.

Platforma Corona-forms a fost implementată în aprilie 2020 și include raportări caz cu caz, zilnice, individuale, verificabile cu CNP. Alerte MS e o platformă cu date de tip agregat numeric și conțin și alte date: pacienți, echipamente.

Comunicările zilnice al GCS este reprezentantă de înregistrările din Corona-forms. Toate informațiile privind persoanele decedate au avut la bază informațiile din Corona-forms.

Comisia a analizat datele de la spitale și a detectat diferențe de până la 500 de cazuri raportate pe spital între cele două platforme.

Cauze: organizarea raportării variază, unele spitale recunosc neraportarea la DSP din diverse cauze, există un nivel de cunoaștere redus și confuzii privind procesul de raportare.

Analiza deceselor raportate de spitale în 2020: 26.106 decese, 227 cu diagnistic principal COVID și restul cu diagnostic secundar. În sistemul CoronaForm – 16.120 de decese, iar în alerte MS – 18.948. Numărul deceselor rezultat din raportările spitalelor – 18.670.

„Nu aș căuta greșeli și vinovați pe diferențele de raportare și m-aș concentra pe ameliorarea procesului. Am trimis o solicitare către DSP-uri pentru clarificări legate de metodele de raportare. Nu aș căuta neapărat vinovați. Am trimis o solicitare către DSP-uri pentru clarificări legate de metodele de raportare.

Orice încercare de a politiza evoluția pandemiei ar scădea încrederea populației în modul în care a fost gestionată pandemia.

Diferențe de raportare există de la începutul pandemiei și până în prezent.”

