Ioana Mihăilă: Raportul privind raportarea deceselor de coronavirus nu va fi făcut public (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că raportul privind raportarea deceselor de coronavirus nu va fi făcut public.

„Nu am prezentat concluzii în conferința de presă, ci datele agregate în cele 4 baze de date. Eu am citat numai din raport”, a afirmat oficialul.

