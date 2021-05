Ioana Mihăilă: Responsabil de monitorizarea datelor raportate este un comitet numit în mandatul precedent lui Vlad Voiculescu. Vom lua toate măsurile pentru cercetarea disciplinară a acestora

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a prezentat, luni, în plenul Camerei Deputaților datele din raportul privind decesele COVID-19 din România. Răspunzând întrebărilor parlamentarilor, Mihăilă a susținut că nu a fost vorba despre o tergiversare a publicării raportului și că responsabil pentru monitorizarea datelor raportate era un comitet din cadrul Ministerului Sănătății, comitet care, spune actualul ministru, a fost numit înainte de mandatul lui Vlad Voiculescu.

Ioana Mihăilă: Pentru publicarea datelor nu am tergiversat. Pentru noi primează exactitatea datelor și nu rapiditatea comunicării lor

„Pentru publicarea datelor nu am tergiversat, ci am solicitat și am primit clarificări pentru că pentru noi primează exactitatea datelor și nu rapiditatea comunicării lor. Ați întrebat de ce nu au fost evaluate periodic. Tocmai în mandatul lui Vlad Voiculescu au fost evidențiate diferențele dintre cele două baze de date, diferențe care, așa cum ați văzut și în raport, s-au accentuat în acele perioade în care valurile pandemice au fost mai importante.

Ați întrebat de intervențiile în baza de date din luna martie. Acele modificări care au fost realizate după ce colegii mei au observat diferențele urmăreau tocmai asigurarea corectitudinii datelor prin cheie de verificare la STS. Nu îngreunau raportarea. Au fost excluse foarte multe din câmpurile care erau greu de completat.

Ați întrebat de responsabilii din Ministerul Sănătății care priveau tocmai monitorizarea datelor raportate. Responsabilul din cadrul Ministerului Sănătății este un comitet numit în mandatul precedent lui Vlad Voiculescu și vom lua toate măsurile pentru cercetarea disciplinară a acestora.

Ați vorbit despre decontarea cazurilor COVID drept cauză pentru raportările din spitale. Trebuie să vă răspund că decontarea cazurilor COVID nu se face în funcție de numărul de pacienți diagnosticați în spitale, ci în funcție de cheltuiala efectiv realizată de spitale.

Ați întrebat dacă numărul de decese a influențat măsurile de restricție. Măsurile de restricție, așa cum ar trebuie să știți, au fost luate pe baza valorilor incidenței”, a precizart Ioana Mihăilă.

Mihăilă: Alegeți să politizați drama celor care au murit, care au suferit de la debutul pandemiei

Referindu-se la reorganizarea unităților medicale, astfel încât acestea să înceapă să primească și pacienți non-COVID, ministrul Sănătății a declarat: ”Mulțumesc pentru întrebarea privind reintegrarea în spitalele COVID. Deja am publicat ordinul care modifică fluxurile din spitalele COVID și solicitat atât spitalelor, cât și Direcțiilor de Sănătate Publică să-și reducă numărul de paturi COVID și să permită accesul pacienților non-COVID, astfel încât în această perioadă, în care pandemia ne lasă să răsuflăm, acești pacienți să aibă acces la servicii de sănătate”.

”În final, spuneți că vă pasă de oameni, dar alegeți să politizați drama celor care au murit, care au suferit sau care au avut pe cineva drag în familie și care au suferit de la debutul pandemiei. Vorbiți de banii din consilii de administrație și funcții la stat, dar ați avut în ultimii zece ani, trei miniștri anchetați și condamnați pentru corupție. Nu vom începe o vânătoare a vinovaților, dar avem la dispoziție informațiile necesare pentru a lua măsurile care se impun și avem încă o dată dovada că sistemul are sincope și că reforma este necesară și asta vrem să facem, reformă în sistemul de sănătate”, a mai spus Ioana Mihăilă, adăugând că ”se pare că adevărul deranjează”, ca replică la unii parlamentari care vociferau în timpul discursului său.