Preşedintele Klaus Iohannis, alături de soţia sa, la slujba de la Biserica Romano-Catolică din Sibiu (VIDEO)

Şeful statului Klaus Iohannis a mers şi în acest weekend la Sibiu. Preşedintele ţării şi prima doamnă au participa duminică împreună la slujba de duminică, la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime".

Maşina cuplului prezidenţial a oprit în Piaţa Mică, în spatele bisericii, iar soţii Iohannis au mers pe jos câţiva metri, până la intrarea principală în biserică. Şeful statului nu a făcut declaraţii.

Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime" din Sibiu este lăcaşul de cult la care familia prezidenţială merge de ani de zile, încă de pe vremea în care Klaus Iohannis era primar al municipiului Sibiu.

