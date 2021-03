Paștele catolic și cel ortodox ar putea să nu sufere restricții severe, așa cum s-a întâmplat anul trecut, când bisericile au fost închise. Klaus Iohannis a declarat în cursul zilei de miercuri, faptul că autoritățile urmăresc evitarea evitarea scenariului din 2020.

„Anul acesta, sărbătorile sunt la o distanță mare (n.r. - Paștele catolic față de Paștele ortodox) (...) Eu îmi doresc să gestionăm pandemia în așa fel încât lumea să poată merge la biserică, să se poată întâlni cu familia, într-un cerc mai restrâns, fără petreceri. Cred că sunt lucruri posibile. Nu doresc să îngrădim acccesul la biserică", a declarat președintele României.

Potrivit lui Iohannis, în acest moment este exclus lockdownul total.

„Nu dorim o carantină națională, asta nu rezolvă problema și e o situație diferită (n.r. - din punct de vedere epidemiologic) în fiecare localitate", a mai declarat Iohannis.

În acest an, Paștele catolic este programat pentru duminică, 4 aprilie, iar cel ortodox, pentru data de 2 mai.

