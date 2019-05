Toată atenţia României a fost îndreptată vineri către vizita Papei Francisc în România! Acesta a fost urmărit de zeci de mii de oameni în pelerinajul acestuia de la aeroportul Otopeni la Palatul Cotroceni, de la Patriarhie la Catedrala Mânturii Neamului.

În ultimul din aceste locuri, au fost prezente şi cele mai importante figuri de pe scena politică. Preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, au stat unul lângă altul.

În primul rând a mai fost prezentă şi Viorica Dăncilă, dar şi foştii preşedinţi Traian Băsescu şi Emil Constantinescu. De asemenea, a fost prezent şi Valer Dorneanu, Custodele Coroanei Regale, Principesa Margareta, şi soţul său, Principele Radu Duda, numeroşi miniştri şi alţi oficiali ai statului român.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.