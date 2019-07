Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, a declarat marți, după discuțiile cu premierul Viorica Dăncilă, că a cerut demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz.

”Doamna prim-ministru ne-a promis că săptămâna viitoare, după ce face analiza lucrurilor pe care noi le-am prezentat, ne va chema din nou ca să ne spună ce soluții a găsit. În ceea ce mă privește, am cerut demisia domnului ministru Breaz pentru modul inoportun de preocupare față de instituțiile noastre, pe de o parte, și de modul de expunere publică al frustrărilor domniei sale”, a declarat Caramitru.

Actorul a criticat faptul că ministrul a anunțat public faptul că va trimite Corpul de control la TNB și a catalogat acest anunț drept o amenințare la adresa sa.

”A fost destul să ridicăm problema de supraviețuire a instituțiilor și să cer explicații pentru lipsa de buget ca să fiu amenințat cu Corpul de control al ministrului. Așa ceva este inadmisibil. Toată presa este plină de faptul că Ion Caramitru va fi anchetat de Corpul de control, ca și cum n-aș mai fi fost anchetat în fiecare an de Curtea de Conturi, de rapoartele pe care le face fiecare instituție către Ministerul Culturii, lună de lună se fac deschideri, se explică pe ce se cheltuiește, contractele sunt verificate, să vrei să faci ceva ilegal și nu poți. Nu avea decât să trimită Corpul de control fără să anunțe public, ca și cum trimite Inchiziția să verifice anumite incorectitudini de tip religios”, a mai spus Ion Caramitru.

Zeci de actori au ieşit duminică seară în stradă pentru a protesta faţă de tăierile salariale din ultima vreme! Actorii susţin că instituţiile de cultură din Capitală au avut parte de tărieri masive din bugetul alocat de către Primăria Capitalei. Oamenii acuză faptul că şi-au primit banii cu întârzieri mari, că foarte multe proiecte au fost anulate şi că sunt din ce în ce mai puţine spectacole.

