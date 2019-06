Caramitru, reacție la acuzația că unii actori sunt plătiți degeaba, în vreme ce nu sunt bani pentru tehnicienii teatrelor: N-ai voie să muți sume dintr-un loc în altul, că e deturnare de fonduri (VIDEO)

Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, a declarat, pentru B1 TV, că problemele financiare ale instituției pe care o conduce sunt extrem de mari și efectiv nu sunt banii necesari pentru plata salariilor tehnicienilor, persoane extrem de importante pentru buna funcționare a TNB.

Joi seară, Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că directorii de teatre care se plâng spun doar o jumătate de adevăr. Cealaltă jumătate este că nu mai sunt bani pentru tehnicieni deoarece sunt actori care nu au jucat deloc în ultimii ani, dar au primit salarii mari în tot acest timp. (Detalii AICI)

În replică, directorul TNB a susținut că nu se pot muta banii de la o categorie a bugetului la alta: ”Sunt mai multe moduri de folosire a bugetului. N-ai voie să muți dintr-un loc în altul, că e deturnare de fonduri! Schema de funcționare a instituției cuprinde toate compartimentele. Angajații pentru care a trebuit să întrerupem contractele nu fac parte și nu sunt plătiți din aceste fonduri care sunt ale salariilor propriu-zise. Noi am cerut poziții în schemă pentru mai mulți tehnicieni și n-am primit nimic”.

