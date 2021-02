Ion Cristoiu, reacții adverse după rapelul împotriva COVID-19

Ion Cristoiu a declarat, luni seară, că s-a simțit destul de rău după cea de-a doua doză de vaccin împotriva COVID-19. Jurnalistul s-a plâns de o stare de oboseală accentuată, într-o emisiunea TV.

"Am văzut deja pe Facebook că se dramatizează ca un argument împotriva vaccinării. Eu m-am simțit, și am înțeles că nu sunt singurul, cumplit de obosit. Aseară când am înregistrat pastila mea video toți au remarcat faptul că abia vorbeam.

După rapel am dormit vreo oră-două, nu am reușit să mă refac. Aseară eram mort de oboseală. M-am trezit dimineață vioi, dar pe la prânz iar m-am simțit obosit. Eu am reclamat faptul că exist posibilitatea unor reacții adverse și că nimeni nu le previne. Adică vaccinarea are loc într-o voioșie comunistă, adică hai cu toții la Bumbești-Livezeni, totul e frumos, însă nu văd de ce nu s-ar spune.

Starea este de sfârșeală odată ce eu care sunt un tip... beau cafele de rup și de abia reușeam să vorbesc. Am înțeles că au fost situații în care anumite persoane nici nu au putut să conducă", a mărturisit gazetarul, potrivit antena3.ro.

Cristoiu nu se declară înmpotriva vaccinării, însă consideră că ar trebui făcută cu mai multă responsabilitate.

"Am înțeles că la al doilea e mai complicat, că trebuie să iei și paracetamol. Circulă pe Facebook tot felul de medicamente pe care trebuie să le iei. Eu am ridicat o problemă fundamentală și anume: sigur e bine că ne vaccinăm, dar campanie de vaccinare nu trebuie să ia aspectul unei întreceri socialiste, adică să se spună că poți avea, să se facă recomandări - nu am auzit niciun medic să spună dacă vă simțiți obosiți, culcați-vă", a adăugat Cristoiu.

Valeriu Gheorghiţă, despre reacțiile adverse la vaccinarea anti-COVID-19

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat că, până acum, nu s-au înregistrat reacții la vaccin care nu se regăsesc în rezumatul caracteristicilor produsului. Medicul militar a ținut apoi să precizeze că dacă o persoană moarte după ce i s-a administrat vreuna dintre doze nu înseamnă că de vină e vaccinul, ci poate fi un „eveniment coincident", iar cauza exactă a morții trebuie transmisă clar opiniei publice pentru a nu exista interpretări. Gheorghiţă a mai afirmat, din nou, că ținta autorităților este vaccinarea a 10 milioane de români până în luna septembrie.